Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости транспорта
Омелян признался, что был против назначения Балчуна главой УЗ http://www.segodnya.ua/img/article/7901/52_main.1481815276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/52_tn.1481815276.jpg Транспорт Министр уверен, что не ошибся в своих дурных предчувствиях

Омелян признался, что был против назначения Балчуна главой УЗ

Сегодня, 13:58

Министр уверен, что не ошибся в своих дурных предчувствиях

Владимир Омелян. Фото: архив
Владимир Омелян. Фото: архив

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "Укрзализныци" Войцеха Балчуна. 

"На номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех, и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Кроме того, Омелян сообщил, что не ошибся. "К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", – отметил министр.

По словам Омеляна, постоянные споры с Балчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей в УЗ.

Напомним, как ранее отчитался сам Балчун, в 2016 году УЗ стала прибыльной. После своего назначения на пост главы "Укрзализныци", Балчун неоднократно сетовал на коррупцию и сопротивление реформам внутри компании.
украинские боксеры, Омелян, Владимир Омелян, балчун

Вы сейчас просматриваете новость "Омелян признался, что был против назначения Балчуна главой УЗ". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году

18 Января, 17:36

Министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой 2017 года

Транспорт

Новые вагоны-трансформеры появятся на украинской железной дороге

18 Января, 13:21

В составе - восемь пассажирских вагонов с мебелью, превращающиеся из спальных мест в сидячие и наоборот

Украина

17 городов подали заявки на внедрение электронного билета. Фото: facebook.com

Омелян рассказал, когда заработает электронный билет в транспорте

18 Января, 12:23

Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, отметил министр

Политика

Скоро во всем общественном транспорте страны задействуют электронный билет. Фото: AFP

Омелян назвал преимущества внедрения электронных билетов в общественном транспорте

17 Января, 12:09

Автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией, считает министр

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.