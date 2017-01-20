Омелян признался, что был против назначения Балчуна главой УЗ

Министр инфраструктуры Владимир Омелян на номинационном комитете голосовал против избрания председателем "Укрзализныци" Войцеха Балчуна.

"На номинационном комитете я голосовал против Балчуна. Я не верил, что человек, который бросил работу ради музыки, готов вернуться полноценно в изнурительный мир бизнеса. Но я был один против всех, и для меня принципы независимого избрания были важнее собственного предчувствия", – написал Омелян на своей странице в Facebook.

Кроме того, Омелян сообщил, что не ошибся. "К сожалению, я не ошибся и в течение первого месяца убедился, что мы получили капризного шоумена, а не акулу из РКР Карго", – отметил министр.

По словам Омеляна, постоянные споры с Балчуном привели к тому, что он обратился к руководству государства с просьбой провести заседание всех заинтересованных сторон, чтобы заслушать реальное положение вещей в УЗ.

Напомним, как ранее отчитался сам Балчун, в 2016 году УЗ стала прибыльной. После своего назначения на пост главы "Укрзализныци", Балчун неоднократно сетовал на коррупцию и сопротивление реформам внутри компании.