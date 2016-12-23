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Пограничники проверили первых пассажиров скоростного "Интерсити" в Польшу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7825/34_main.1482504620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/34_tn.1482504620.jpg Транспорт Пограничный контроль проходит без остановки поезда, в Польшу отправились 137 пассажиров

Пограничники проверили первых пассажиров скоростного "Интерсити" в Польшу (фото)

Вчера, 16:50

Пограничный контроль проходит без остановки поезда, в Польшу отправились 137 пассажиров

Фото: Facebook / Ярослав Дубневич
Фото: Facebook / Ярослав Дубневич

Во Львовской области пограничники проверили 137 пассажиров скоростного поезда "Интерсити+", который сегодня впервые отправился в Польшу из столицы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничный контроль первых 137 пассажиров (131 Украинец, 5 поляков и 1 итальянец) электропоезда Киев-Львов-Перемышль", которые пересекали государственную границу, осуществили пограничники Львовского пограничного отряда во время движения поезда между станциями "Львов" и "Мостиська-2". Такой же порядок осуществления пограничного контроля будет и на обратном направлении", – говорится в сообщении.

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Фото: ГПСУ

Отмечается, что пограничный контроль проходит без остановки поезда, что уменьшает срок путешествия и позволит пассажирам комфортнее пересекать государственную границу.

Напомним, новый поезд в направлении Киев – Перемышль будет курсировать ежедневно. Скоростной "Интерсити+" преодолеваtn расстояние из столицы Украины в Перемышль только 7 ч. 40 мин, а обратно – за 7 ч. 07 мин.

Цена билета из Киева в Перемышль составляет ориентировочно 574 гривен (первый класс) и 406 гривен (второй класс), из Львова в Перемышль – 235 гривен и 172 гривни соответственно. Стоимость проезда привязана к евро по курсу 1 евро = 27,5099 гривен, поэтому может изменяться в зависимости от колебаний валют.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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