Пограничники проверили первых пассажиров скоростного "Интерсити" в Польшу (фото)

Во Львовской области пограничники проверили 137 пассажиров скоростного поезда "Интерсити+", который сегодня впервые отправился в Польшу из столицы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Пограничный контроль первых 137 пассажиров (131 Украинец, 5 поляков и 1 итальянец) электропоезда Киев-Львов-Перемышль", которые пересекали государственную границу, осуществили пограничники Львовского пограничного отряда во время движения поезда между станциями "Львов" и "Мостиська-2". Такой же порядок осуществления пограничного контроля будет и на обратном направлении", – говорится в сообщении.

Фото: ГПСУ

Отмечается, что пограничный контроль проходит без остановки поезда, что уменьшает срок путешествия и позволит пассажирам комфортнее пересекать государственную границу.

Напомним, новый поезд в направлении Киев – Перемышль будет курсировать ежедневно. Скоростной "Интерсити+" преодолеваtn расстояние из столицы Украины в Перемышль только 7 ч. 40 мин, а обратно – за 7 ч. 07 мин.

Цена билета из Киева в Перемышль составляет ориентировочно 574 гривен (первый класс) и 406 гривен (второй класс), из Львова в Перемышль – 235 гривен и 172 гривни соответственно. Стоимость проезда привязана к евро по курсу 1 евро = 27,5099 гривен, поэтому может изменяться в зависимости от колебаний валют.