Порошенко дал добро на электронные билеты в транспорте

Закон, предусматривающий введение в Украине электронного билета в общественном транспорте, подписан президентом Петром Порошенко. Такие данные содержатся в карточке законопроекта №4121 на официальном сайте Верховной Рады.

Так, в информации парламента указано, что законопроект возвращен с подписью от президента в пятницу, 3 февраля 2017 года.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым вводится единый электронный билет для проезда в транспорте. Предполагается, что документ позволит украинцам отказаться от оплаты за проезд наличными, а транспортникам — контролировать пассажиропотоки.

По словам главы Мининфраструктуры, первые е-билеты в Украине могут появиться уже этой весной. О намерении запустить их заявили 17 городов. "Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то на протяжении двух-трех месяцев как минимум в двух городах, — заявил министр Владимир Омелян. — Сейчас к введению е-билета максимально готовы Львов и Днепр".