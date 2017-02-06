Порошенко дал добро на электронные билеты в транспорте

Сегодня, 09:36

Президент подписал закон, позволяющий использовать е-билеты в Украине

Электронные билеты могут заработать весной. Фото: politeka.net
Электронные билеты могут заработать весной. Фото: politeka.net

Закон, предусматривающий введение в Украине электронного билета в общественном транспорте, подписан президентом Петром Порошенко. Такие данные содержатся в карточке законопроекта №4121 на официальном сайте Верховной Рады.

Так, в информации парламента указано, что законопроект возвращен с подписью от президента в пятницу, 3 февраля 2017 года.

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Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым вводится единый электронный билет для проезда в транспорте. Предполагается, что документ позволит украинцам отказаться от оплаты за проезд наличными, а транспортникам — контролировать пассажиропотоки.

По словам главы Мининфраструктуры, первые е-билеты в Украине могут появиться уже этой весной. О намерении запустить их заявили 17 городов. "Пилотные проекты мы надеемся запустить где-то на протяжении двух-трех месяцев как минимум в двух городах, — заявил министр Владимир Омелян. — Сейчас к введению е-билета максимально готовы Львов и Днепр". 
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