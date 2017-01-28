Стало известно, какой облавтодор будут реформировать первым

Вчера, 15:30

Гриненко заявив о намерениях перезагрузить всю деятельность облавтодоров и их филий

В Черниговской области собираются реформировать облавтодор. Фото: Facebook
В Черниговской области собираются реформировать облавтодор. Фото: Facebook

В 2017 году в 3 регионах страны будет проводится пилотный проект полной реорганизации системы управления дорожными предприятиями, и Черниговский облавтодор изъявил желание стать одним из первых. Об этом сообщает пресс-служба ЧАО "ГАК" Автомобильные дороги Украины ".

Согласно сообщению, сегодня, 27 января 2017 года, руководитель ЧАО Артем Гриненко находится с рабочим визитом в Черниговской области. Как отмечает пресс-служба, цель визита – оценить готовность дорожных предприятий региона к внедрению полного реформирования управления.

"Планы реорганизации очень амбициозные и кардинальные. Мы намерены полностью перезагрузить всю деятельность в облавтодорах и их филиалах", – заявил Гриненко.

По его словам, необходимо избавиться от ручного управления предприятиями и автоматизировать все управленческие процессы, от документооборота до закупок.

"Чтобы не ошибиться и проанализировать правильность тех или иных реформаторских инициатив, внедрять весь комплекс полностью планируем сначала в 3 областях. Благодаря этому, мы сможем проанализировать все риски и найти наиболее оптимальный алгоритм (реформирования – Ред.)", – добавил Гриненко.

Как сообщил руководитель "автомобильных дорог Украины", перед тем, как принять окончательное решение о включении Черниговской области в пилотный проект реформирования компании, необходимо ознакомиться со всеми активами облавтодора, критически оценить его финансовое и техническое состояние и понять, где есть пробелы, а где перспективы.

"В этом году мы хотим значительно увеличить объемы работ по заказу как частных организаций, так и на заказ облгосадминистраций. В рамках децентрализации, в 2017 году местные бюджеты увеличены на 18%. Я уверен, что каждый губернатор в своей области хочет видеть хорошие и безопасные дороги. Мы, со своей стороны, можем им в этом помочь", – отметил Гриненко.
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Источник:

"Сегодня"

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