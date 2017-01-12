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У Администрации морских портов Украины – новый и.о. главы http://www.segodnya.ua/img/article/7877/13_main.1484233893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/13_tn.1484233893.jpg Транспорт Омелян представил Райвиса Вецкаганса и  рассказал о том, в чем и.о. главы АМПУ имеет полную свободу действий

У Администрации морских портов Украины – новый и.о. главы

Сегодня, 17:11

Омелян представил Райвиса Вецкаганса и  рассказал о том, в чем и.о. главы АМПУ имеет полную свободу действий

Райвис Вицкаганс. Фото: investigator.org.ua
Райвис Вицкаганс. Фото: investigator.org.ua

Райвис Вецкаганс назначен и.о. председателя госпредприятия "Администрация морских портов Укаины" (АМПУ). Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян представил сегодня, 12 января, в Одессе нового руководителя трудовому коллективу предприятия.

Во время представления Омелян отметил, что новый глава имеет полную свободу действий по реформированию АМПУ и борьбы с коррупционными схемами.

"Я настаиваю на том, что АМПУ должна быть реформирована и превращена в прозрачное и эффективное предприятие, которое работает на государство и отстаивает государственный, а не частный интерес. В этом разрезе Райвис Вецкаганс имеет полную свободу действий", – подчеркнул Омелян.

Министр добавил, что смена руководства АМПУ – первый шаг в реформировании морской отрасли.

"Мы начали реформу, и уже есть определенное сопротивление. Это нормально. Если министр удобный для всех, это ставит под вопрос его эффективность. Но я подчеркиваю: государственный интерес и государственный контроль над государственными же предприятиями должны быть выше частные интересы. Я отстаиваю и отстаивать именно такой подход ", – отметил Омелян.

В рамках поездки в Одессу министр инфраструктуры Украины также принял участие в совещании с председателями областных государственных администраций Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей под председательством президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, Вецкаганс имеет более 16 лет опыта работы в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Он занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала по обработке насыпных и генеральных грузов в странах Балтии "Rigas Centralais Terminals", председателя правления ООО "Riga Container Terminal".
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"Сегодня"

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