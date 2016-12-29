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"Укрзализныця" назначила рекордное число дополнительных поездов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/34_main.1483026038.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/34_tn.1483026038.jpg Транспорт На новогодние праздники добавили в сумме 310 тысяч пассажирских мест

"Укрзализныця" назначила рекордное число дополнительных поездов

Сегодня, 17:39

На новогодние праздники добавили в сумме 310 тысяч пассажирских мест

&quot;Укрзализныця&quot; активно назначает доппоезда
"Укрзализныця" активно назначает доппоезда. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) на период новогодних и рождественских праздников назначила 41 дополнительный поезд. Поезда совершат 233 рейса, предоставив тем самым 310 тыс. мест, необходимых к перевозке, сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, назначены дополнительные поезда Одесса – Львов, Одесса – Черновцы, Киев – Ужгород, Киев - Черновцы и Киев - Львов.

В продаже уже есть билеты на поезд №295 Киев – Ужгород на 30 декабря. Открыта также продажа билетов на дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити+" №745/746 Дарница – Львов – Дарница на 31 декабря.

Количество назначенных к новогодним праздникам дополнительных поездов стало рекордным, отмечает перевозчик.

Напомним, в период с 1 января по 28 декабря 2016 года было продано 48,469 млн ж/д билетов (в дальнем сообщении), что на 11% больше аналогичного периода 2015 года.
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"Укразализныця" ищет решение данного вопроса, так как это касается не только данного маршрута

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