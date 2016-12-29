"Укрзализныця" назначила рекордное число дополнительных поездов

На новогодние праздники добавили в сумме 310 тысяч пассажирских мест

"Укрзализныця" (УЗ) на период новогодних и рождественских праздников назначила 41 дополнительный поезд. Поезда совершат 233 рейса, предоставив тем самым 310 тыс. мест, необходимых к перевозке, сообщает пресс-служба УЗ.

В частности, назначены дополнительные поезда Одесса – Львов, Одесса – Черновцы, Киев – Ужгород, Киев - Черновцы и Киев - Львов.

В продаже уже есть билеты на поезд №295 Киев – Ужгород на 30 декабря. Открыта также продажа билетов на дополнительный скоростной поезд класса "Интерсити+" №745/746 Дарница – Львов – Дарница на 31 декабря.

Количество назначенных к новогодним праздникам дополнительных поездов стало рекордным, отмечает перевозчик.

Напомним, в период с 1 января по 28 декабря 2016 года было продано 48,469 млн ж/д билетов (в дальнем сообщении), что на 11% больше аналогичного периода 2015 года.