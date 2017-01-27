"Укрзализныця" объявила конкурс на лучший дизайн пассажирского вагона

Желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои проекты до 27 марта 2017 года

"Укрзализныця" объявила открытый конкурс на лучший дизайн-проект интерьера пассажирского вагона. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В конкурсе могут принять участие на волонтерских началах как известные дизайн-студии, так и молодые талантливые дизайнеры, стремящиеся заявить о себе и имеют свой взгляд на интерьер современного пассажирского вагона.

"Наши поезда, как дневные, так и ночные, должны быть удобными и максимально комфортными, чтобы пассажиры с удовольствием ими путешествовали. Именно поэтому обращаемся к дизайнерам, которые могут предложить свое видение современного интерьера пассажирских вагонов с использованием инновационных технологий и материалов нового поколения", – отметил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун.

Желающие принять участие в конкурсе могут присылать свои проекты в течение двух месяцев, до 27 марта 2017 года. Работы дизайнеров будет рассматривать конкурсная комиссия ПАО "Укрзализныця", которая отберет несколько лучших вариантов дизайна интерьера пассажирского вагона. После завершения конкурса, в течение следующих двух недель, с 27 марта по 10 апреля, "Укрзализныця" планирует провести обсуждение отобранных проектов среди пассажиров путем анкетирования в поездах и утвердить наиболее удачный дизайн-проект на заседании правления компании

Компания сформировала технические требования, которым должны следовать дизайнеры при работе над проектами, среди которых безусловное соблюдение безопасности пребывания пассажиров в салонах вагонов. Также дизайн интерьера должен соответствовать современным требованиям эргономики и предусматривать, в частности, безопасные спальные полки и отделения для багажа. Для оборудования пассажирских купе должна использоваться современная фурнитура и материалы нового поколения. В пассажирских креслах должны быть применены инновационные конструктивные решения, которые улучшают их эргономику и функциональность.

В "Укрзализныце" также ожидают, что дизайнеры предложат улучшенные условия предоставления кейтеринговых услуг, современную визуализацию внешней информации для пассажиров, современные системы электрооборудования, отопления и кондиционирования воздуха и тому подобное.

Подробнее с требованиями к конкурсу на лучший дизайн-проект интерьера пассажирского вагона можно ознакомиться по ссылке.