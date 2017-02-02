"Укрзализныця" создала приложение для покупки билетов со смартфона

Сегодня, 22:01

Скачать приложение могут только владельцы смартфонов на Аndroid

ПАО &quot;Укрзализныця&quot;
ПАО "Укрзализныця"

ПАО "Укрзализныця" запустила мобильное приложение на для операционной системы Аndroid на смартфонах для приобретения железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба ""Укрзализныци".

Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS.

Отмечается, что таким образом клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.
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Источник:

"Сегодня"

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