"Укрзализныця" создала приложение для покупки билетов со смартфона

Скачать приложение могут только владельцы смартфонов на Аndroid

ПАО "Укрзализныця" запустила мобильное приложение на для операционной системы Аndroid на смартфонах для приобретения железнодорожных билетов. Об этом сообщает пресс-служба ""Укрзализныци".

Скачать мобильное приложение пользователи могут в Google Play на своих смартфонах и планшетах. Вскоре эта услуга станет доступна владельцам мобильных устройств, работающих на операционной системе iOS.

Отмечается, что таким образом клиенты смогут удобно и оперативно покупать железнодорожные билеты с помощью своих гаджетов.