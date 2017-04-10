"Укрзализныця" запускает дополнительный "Интерсити+" на пасхальные праздники

Вчера, 17:31

По словам Балчуна, уже сегодня железнодорожники наблюдают значительный спрос на поездки поездами "Интерсити+" в Польшу

&quot;Укрзализныця&quot; назначила еще один &quot;Интерсити+&quot; к Пасхе
"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" к Пасхе. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

ПАО "Укрзализныця" в связи с возрастающим спросом пассажиров на перевозки в период пасхальных праздников назначила дополнительный поезд класса "Интерсити+" №707/708 Киев – Перемышль. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Доппоезд будет курсировать составом скоростного электропоезда Hyundai Rotem из Киева и Перемышля 12, 13, 14, 17 и 18 апреля.

По словам председателя правления ПАО Войцеха Балчуна, уже сегодня железнодорожники наблюдают значительный спрос на поездки поездами "Интерсити+" в Польшу, и не только на праздники.

"Мы видим, что количество желающих путешествовать по железной дороге в Европу растет. Тем более – сейчас, с перспективой безвизового режима с Европой. Поэтому мы активно работаем над новыми международными направлениями для пассажиров", – отметил он.

Поезд №707/708 Киев – Львов – Перемышль отправится из Киева в 12:24 и прибудет в Перемышль в 19:03 (по местному времени) с остановкой во Львове в 17:41.

Обратно из Перемышля поезд отправится в 20:20 (по местному времени) и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 05:23. Поезд проследует с остановкой во Львове в 23:22.

Расписание движения разработано с учетом возможности пересадки на станции Перемышль с поезда №707 Киев – Перемышль на поезд №33714/35170 Перемышль – Краков – Варшава – Гдыня, который отправится из Перемышля в 21:48.

Обратно пассажиры поезда №8305 Слупск – Познань – Вроцлав – Краков – Перемышль, который прибывает в Перемышль в 19:22, смогут продолжить свое путешествие поездом №707/708 Перемышль – Киев.

Напомним, ранее к Пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила 10 дополнительных поездов в популярных направлениях. Также к Пасхе был назначен доппоезд №298 Херсон – Киев.

Кроме того, УЗ начала назначить дополнительные поезда на майские праздники.
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