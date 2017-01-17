"Укрзализныця" запустит поезд с вагонами-трансформерами (фото)

Особенностью и преимуществом таких вагонов является возможность их использования как на ночных маршрутах, так и на дневных

ПАО "Укрзализныця" во вторник, 17 января 2017 года, отправит в первый рейс ускоренный поезд класса "Ночной экспресс" №149 Киев – Ивано-Франковск с новыми вагонами-трансформерами.

Особенностью и преимуществом таких вагонов является возможность их использования как на ночных маршрутах, так и на дневных,

В ночном режиме вагона нижние и верхние полки купе используются как спальные места. В дневном режиме нижние полки купе трансформируются в места для сидения.

В первый рейс поезд с новыми вагонами отправят председатель комитета по вопросам транспорта Верховной Рады Украины Ярослав Дубневич, вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, первый заместитель министра инфраструктуры Украины Евгений Кравцов и председатель правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун.

Согласно сообщению на веб-сайте производителя вагонов-трансформеров – ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская обл.), таких вагонов, модели 61-779 с трансформирующейся мебелью "Укрзализныця" в рамках заказа 21 пассажирского вагона, заказано 13 единиц. На сегодняшний день 6 из 13 вагонов передано заказчику.

"Купейный пассажирский вагон локомотивной тяги мод. 61-779 предназначен для перевозки пассажиров по железным дорогам Украины, стран Балтии и СНГ с шириной колеи 1520 мм. Скорость движения – до 160 км/ч. Такие вагоны можно использовать в составе поездов как на электрифицированных, так на неэлектрифицированных участках дороги", – говорится в сообщении завода.

Количество пассажирских спальных мест – 40, мест для сидения – 60. Одно купе отведено для отдыха проводников. Срок эксплуатации 30 лет.