УЗ рассказала об опозданиях поездов

"Укрзалиныця" сообщает о мерах, которые принимаются для расчистки железнодорожных путей и станций от снега

Пассажирские поезда в дальнем и пригородном сообщениях отправляются согласно графику движения, лишь некоторые поезда из-за сложных погодных условий курсируют с опозданиями до получаса. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Как сообщается, за прошедшие сутки со станций и путей более 8,6 тыс. железнодорожников вывезли свыше 32 тыс. куб. м снега, используя 53 единицы техники.

Кроме того, от снега и льда очищено почти 20 тыс. стрелочных переводов, 896 пассажирских платформ и 228 станционных путей.

Всего с начала непогоды с 6 января железнодорожники вывезли 66 тыс. куб. м снега.

В пресс-службе подчеркивают, что для работы в зимний период в каждом регионе созданы оперативные штабы, которые координируют работу по борьбе со снегом.

Так, установлено круглосуточное дежурство руководителей служб, отделений и структурных подразделений предприятий.

В целом к борьбе со снегом готовы 121 единица снегоочистительной техники и 101 единица снегоуборочной техники.

Также 2381 стрелочный перевод оборудован системой электрообогрева и 13 370 – системой пневмообдува.

Напомним, 10 января из-за непогоды остается ограниченным движение автотранспорта на некоторых участках дорог на юге Украины.