В АМПУ новый руководитель: Чем займется Вецкаганс на своем посту

Вчера, 19:50

Новый руководитель Администрации морских портов Украины планирует начать с аттестации нынешнего коллектива и аудита функционала

Райвис Вицкаганс. Фото: investigator.org.ua
Райвис Вицкаганс. Фото: investigator.org.ua

Новоназначенный и. о. руководителя ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) Райвис Вецкаганс начал формировать обновленную команду, намерен провести аттестацию коллектива и аудит функционала, ориентируясь на качество работы и исключение непрофильных и дублирующихся функций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМПУ.

Согласно сообщению, об Вецкаганс сообщил в рамках расширенного заседания комитета по логистике Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

На вопрос о проблемах дноуглубления в украинских портах Вецкаганс ответил, что это самый капиталоемкий вопрос в инвестиционной деятельности АМПУ, поэтому чем скорее предприятие и игроки портового рынка вступят в публичную и прозрачную коммуникацию по этому вопросу, тем скорее он будет решаться.

"С Министерством инфраструктуры Украины мы имеем общие взгляды на развитие отрасли, что будет способствовать устранению административных барьеров и трудностей бизнеса, а значит, прогрессу и улучшению инвестиционного климата", – добавил Вецкаганс .

Государственное предприятие "Администрация морских портов Украины" создано в результате вступления в силу закона "О морских портах Украины" в 2013 году. ГП "АМПУ" является унитарным предприятием, основанное на праве хозяйственного ведения, состоящее из центрального аппарата (Киев), главного представительства (Одесса), 13 филиалов в морских портах Украины, филиала "Дельта-лоцман" и насчитывает более 8 тыс. сотрудников.

Вецкаганс назначен и.о. председателя АМПУ министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном 12 января 2017 года.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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