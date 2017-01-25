В Кабмине предложили повысить цены на ж/д билеты

Мининфраструктуры Украины предлагает поэтапную индексацию тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа во внутреннем сообщении в 2017 году с 1 апреля на 10% и с 1 октября на 10% во всех категориях поездов и вагонов (кроме вагонов 1-го класса поездов "Интерсити+"). Об этом идет речь в проекте приказа министерства "Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении".

Документ предусматривает приведение тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом "в соответствие с основными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития на 2017 год", утвержденными в установленном порядке Кабинетом министров.

Индексация тарифов в декабре 2017 года к декабрю предыдущего года, согласно ему, составит 21%.

Авторы документа отмечают, что уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении остается неизменным с октября 2014 года во всех типах вагонов, кроме вагонов СВ и "Интерсити+", а в вагонах СВ – с 2009 года.

"В условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза", – отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, железнодорожный транспорт несет значительную социальную нагрузку из-за осуществления пригородных и внутренних пассажирских перевозок по тарифам, которые ниже экономически обоснованного уровня, а также перевозок льготных категорий граждан, определенных действующим законодательством Украины.

"Индексация тарифов позволит частично уменьшить перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и в некоторой степени компенсировать затраты на содержание парка пассажирских и багажных вагонов", – считают авторы проекта приказа.

Кроме того, отмечается, что только по итогам 2016 года объем перевозок багажа и грузобагажа ожидается на уровне 12,4 млн тонно-км, за осуществление таких перевозок получено 10,1 млн грн доходов.

При этом расходы составили 54,7 млн грн. Полученные доходы покрывают расходы на 18,4%, что вдвое меньше, чем в целом по пассажирским перевозкам во внутреннем (дальнем) сообщении (37,4%).