В Мининфраструктуры разработали новые ограничения на перевозку грузов

При этом, проект выносится на общественное обсуждение на сайте министерства

Министерство инфраструктуры Украины намерено внести изменения в действующие правила дорожного движения в части правил по перевозке грузов. Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение на сайте МИнинфраструктуры.

Согласно предложению, масса автомобиля с двумя-тремя осями и прицепом или полуприцепом, количество осей которого также составляет два или три, не должна превышать 40 тонн.

Так, согласно проекту, автомобиль с тремя осями с полуприцепом с двумя или тремя осями, который перевозит 40-футовый контейнер ISO, максимальная масса которого составляет 45 тонн, в рамках мультимодальных перевозок не должен весить больше 44 тонн. Кроме того, на установленных "Укравтодором" и Национальной полицией маршрутах – допускается вес таких автомобилей до 46 тонн.

При этом проект предусматривает превышение допустимых норм лишь в том случае, если транспортное средство перевозит нераздельный груз.

Напомним, согласно действующим правилам дорожного движения, масса автомобиля, перевозящего грузы, не должна превышать 40 тонн, а для контейнеровозов, осуществляющих мультимодальные перевозки – более 44 тонн. В случае же перевозки груза на установленных "Укравтодором" и Госавтоинспекцией маршрутах, общая масса транспортного средства не должна быть более 46 тонн.