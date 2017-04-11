В Украине назначили 15 дополнительных поездов на Пасху (список)

Еще шесть круглогодичных поездов совершат добавочные рейсы

"Укрзализныця" (УЗ) в связи с возрастающим спросом пассажиров на перевозки в период пасхальных праздников назначила еще ряд дополнительных поездов. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В частности, поезд №243 / 244 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля. Поезд №271 / 272 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля. Поезд №277 / 278 Киев – Хмельницкий отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля.

В составе этих поездов будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.

Кроме того, назначен дополнительный поезд № 796/795 Киев – Сумы, который отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. В составе поезда вагоны с местами для сидения.

В целом УЗ назначила уже 15 доппоездов к Пасхе:

№191 / 192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля. №197 / 198 Киев – Ковель отправлением из Киева и Ковеля 14, 15, 17, 18 апреля. №179 Киев – Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля. №185 Львов – Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля. №235 Харьков – Ужгород отправлением из Харькова 14, 17 апреля, из Ужгорода 15, 18 апреля. "Интерсити +" № 728/727 Киев – Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля. №231 Днепр – Ивано-Франковск, из Днепра 14, 16 апреля, из Ивано-Франковска 15, 17 апреля. №270 / 269 Одесса – Харьков, из Одессы 13, 17 апреля, из Харькова 14, 18 апреля. №217 / 218 Киев – Ивано-Франковск – Рахов, из Киева 14, 16 апреля, из Рахова 15, 17 апреля. №203 / 207 Жмеринка – Ужгород, из Жмеринки 16 апреля, из Ужгорода в Киев 17 апреля. №239 Киев – Ужгород, из Киева 16 апреля, из Ужгорода 15 апреля. №203 Ужгород – Жмеринка, из Ужгорода 14, 15 апреля. №249 / 250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, из Киева 14, 16 апреля, из Черновцов 15 апреля. №162 / 161 Николаев – Киев, из Николаева 13, 17 апреля, из Киева 14, 18 апреля. №298 Херсон – Киев, из Херсона 13, 17 апреля, из Киева 14, 18 апреля.

Кроме этого, в апреле дополнительные рейсы совершат 6 круглогодичных поездов:

№134 / 133 Николаев – Ивано-Франковск, из Николаева 14, 17 апреля, из Ивано-Франковска 15, 18 апреля.

№148 Одесса – Киев, из Одессы 14, 17 апреля, из Киева 13, 15, 18 апреля.

№92 Константиновка – Одесса, из Константиновки 13, 15, 17 апреля, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

№63 / 64 Днепр – Кривой Рог – Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, из Одессы 13, 15, 17 апреля.

№136 Одесса – Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля, из Черновцов 13, 15, 17 апреля.

Интерсити + №736 Киев – Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Кроме того, УЗ начала назначить дополнительные поезда на майские праздники.