В Украине оживают авиаперевозки

Пассажиропоток на авиатранспорте в Украине растет ускоряющимися темпами. В целом за 2016 г. он увеличился на 36,6%, а в IV квартале — на 55,9%. А в новом году авиационная отрасль обещает поставить рекорд в пассажирских перевозках, пишет "Деловая столица".

По количеству перевезенных пассажиров минувший год был для отечественных авиакомпаний рекордным: 8,3 млн, рост за год на 31,3%. В очень успешном 2012 году, как и в 2013-м, это количество составило 8,1 млн, в 2014-м — 6,5 млн, в 2015-м — 6,3 млн. По данным Госавиаслужбы, количество международных пассажиров у авиакомпаний Украины выросло в 2016 г. на 31,6% — до 7 млн 472 тыс. На внутренних линиях авиакомпании перевезли 802 тыс. чел., что на 27,6% лучше показателя 2015 г.

У этого роста не было какой-то внезапной причины. Просто увеличивался платежеспособный спрос на услуги авиатранспорта со стороны украинцев, а авиакомпании, со своей стороны, заманивали пассажиров все более разнообразными и выгодными предложениями. Впечатляет поквартальная динамика пассажирооборота украинской авиации: в I кв. — рост на 18,8% по сравнению с таким же кварталом 2015 г., во II кв. — на 28,2%, в III кв. — на 39,2%, в IV кв. — на 55,9%. Можно ожидать, что в 2017 г. тоже будут высокие темпы роста. Популярности европейских направлений должно поспособствовать введение безвизового режима с ЕС. Вдобавок можно ожидать наплыва европейцев в Киев в мае во время конкурса "Евровидение".

Благодаря авиации в 2016 г. вырос и общий пассажирооборот украинского транспорта — на 5,1%, до 102,24 млрд пас.*км. В частности, пассажирооборот "Укрзализныци" увеличился на 4,3% — до 36,95 млрд пас.*км. В то же время у автотранспортных компаний этот показатель снизился на 0,8%, до 34,49 млрд пас.*км, у троллейбусного транспорта — на 3,2%, до 5,9 млрд пас.*км, у трамвайного — на 5,7%, до 4 млрд пас.*км, у метрополитенов — на 0,3%, до 5,35 млрд пас.*км.

Графика: "Деловая столица"

Но намерения УЗ поднять тарифы, конечно же, были негативно встречены отечественными товаропроизводителями. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "любое повышение тарифов должно быть обоснованным и осуществляться только после того, как "Укрзализныця" покажет эффективность антикоррупционных мер, воплощение реформ, пояснит структуру тарифов". Повышение тарифов для пассажиров он тоже назвал "очень чувствительным" вопросом.

"И тут не может быть прямого ответа, дескать, у нас такое финансовое состояние, и поэтому мы повышаем тарифы. Я хочу, чтобы украинская монополия предоставляла качественный продукт и за это получала больше денег, а не просто поднимала тарифы", – заявил министр.

Но теперь он уже, по сути, ничего не решает. 18 января "Укрзализныця" решением правительства выведена из-под Мининфраструктуры и передана в подчинение Кабмину. Соответственно Кабмин, а не министерство, будет давать добро на повышение тарифов.