В Украине появится прямой поезд до Будапешта

Запустить движение на новом ж/д маршруте планируют уже в этом году

Министерство инфраструктуры Украины планирует запустить поезд "Мукачево – Будапешт" в 2017 году. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян.

"Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево – Будапешт. Это тоже потенциально очень интересное направление. Рассматриваем направление на Словакию. В течение последних десятилетий сложилось так, что "Поезд номер 1" у нас был в Москву, но должен быть в Европу. И мы боремся за это", – сказал Омелян.

Одновременно с этим, Омелян раз подчеркнул свое недовольство работой руководства "Укрзализныци".

"Я ожидал гораздо лучшего результата. Я внесу свои предложения, безусловно, озвучу видение, но, поскольку у нас орган управления железной дорогой – это Кабинет Министров Украины, решение будет приниматься правительством. Я надеюсь, мнение профильного министра будет выслушано с должным вниманием", – отметил Омелян.

Напомним, по итогам 2016 года "Укрзализныця" вышла на прибыль.

Как сообщалось, в ближайшее время УЗ вслед за Перемышлем может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу.

23 декабря новый скоростной поезд "Интерсити+" № 705/706 Киев-Львов-Перемышль совершил первый рейс.