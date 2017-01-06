За поездами "Интерсити" в морозы проследит оперативный штаб

Межведомственный оперативный штаб государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по осложнению погодных условий в Украине будет отслеживать работу поездов "Интерсити" в связи с их поломками в дороге. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко после заседания межведомственного оперативного штаба в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает "Укринформ".

"Этот вопрос стоит в повестке дня в Мининфраструктуры, потому что "Укрзализныця", которая является владельцем этого поезда, должна отслеживать эти происшествия", – отметил он.

"У нас был вопрос, который поднимался на селекторных совещаниях, чтобы обеспечить дополнительные поезда и возможность замены "Интерсити" на другие поезда, но сейчас праздники, и потому принимаются все меры", – сказал Зубко.

"И относительно "Интерсити", я думаю, что сейчас дополнительно этот вопрос в протоколе запишем для того, чтобы просто отслеживать работу этих поездов", – добавил он, комментируя поломку под Львовом поезда "Интерсити" накануне.

Как известно, в ночь на 6 января на подъезде ко Львову сломался скоростной поезд "Интерсити" №743 сообщением "Дарница – Трускавец", который проходит через Львов. Пассажиры вынуждены были 1,5 часа сидеть в поезде без электричества и отопления в ожидании, когда его отремонтируют.