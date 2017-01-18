Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости транспорта
Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году http://www.segodnya.ua/img/article/7895/19_main.1484753800.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/19_tn.1484753800.jpg Транспорт Министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой 2017 года

Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году

Сегодня, 17:36

Министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой 2017 года

Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры
Владимир Омелян. Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что он не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году. Об этом он рассказал в кулуарах после заседания Кабмина, передает "Обозреватель".

"1 марта – это очень оптимистический сценарий. Скорее всего, не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках индексации тарифов.

При этом министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой.

Напомним, в конце декабря тарифный комитет Мининфраструктуры согласовал 25%-ное повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2017 году.

В январе 2017 года Министерство предложило повысить тарифы нажелезнодорожные грузоперевозки в пределах страны на 25% с февраля 2017 года.

Кроме того, Министерство инфраструктуры с критикой согласовало финансовый план Укрзализныци на 2017 год. По словам Омеляна, министерство ожидало на согласование более основательный и системный документ.

Мининфраструктуры "не увидело системной и убедительной позиции" по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие "Укрзализныци" в 2017 году.
укрзализныця, министр, тарифы, документ, министерство, комитет, повышение, мининфраструктуры, грузоперевозки, индексация, Омелян, Владимир Омелян

Вы сейчас просматриваете новость "Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Транспорт

Новые вагоны -трансформеры появятся на украинской железной дороге

Сегодня, 13:21

В составе - восемь пассажирских вагонов с мебелью, превращающиеся из спальных мест в сидячем и наоборот

Украина

17 городов подали заявки на внедрение электронного билета. Фото: facebook.com

Омелян рассказал, когда заработает электронный билет в транспорте

Сегодня, 12:23

Для нормального запуска новшество нуждается в техническом оснащении, в частности, установке считывающих устройств и турникетов, отметил министр

Транспорт

"Укрзализныця" запустит поезд с вагонами-трансформерами, фото telegraf.com.ua

"Укрзализныця" запустит поезд с вагонами-трансформерами

Вчера, 20:39

Особенностью и преимуществом таких вагонов является возможность их использования как на ночных маршрутах, так и на дневных

Политика

Скоро во всем общественном транспорте страны задействуют электронный билет. Фото: AFP

Омелян назвал преимущества внедрения электронных билетов в общественном транспорте

Вчера, 12:09

Автоматизированная система оплаты проезда поспособствует борьбе с коррупцией, считает министр

Экономика

В Мининфраструктуры подсчитали потери от торговой войны с РФ. Фото: en-ua.com

Торговая война с Россией лишила Украину миллиарда долларов - замминистра

Вчера, 10:24

В Мининфраструктуры подсчитали потери экспортеров и перевозчиков

Украина

Новый поезд Киев - Ивано-Франковск с вагонами-трансформерами запустят сегодня

Вчера, 07:00

В этом поезде пассажиров смогут перевозить как в спальных вагонах, так и в вагонах для сидения

Транспорт

В Украине появится прямой поезд до Будапешта

16 Января, 14:40

Запустить движение на новом ж/д маршруте планируют уже в этом году

Транспорт

Доходы "Укрзализныци" превысили расходы

"Укрзализныця" стала прибыльной - Балчун

16 Января, 14:15

Компании удалось закончить год в финансовом "плюсе" и отремонтировать часть вагонов

Транспорт

Райвис Вицкаганс. Фото: investigator.org.ua

У Администрации морских портов Украины - новый и.о. главы

12 Января, 17:11

Омелян представил Райвиса Вецкаганса и  рассказал о том, в чем и.о. главы АМПУ имеет полную свободу действий

Украина

Водителям грозит опасность на дорогах. Фото: ГСЧС

Непогода в Украине: где водителям грозит опасность (инфографика)

12 Января, 16:50

Ряд дорог остаются закрытыми для грузовых автомобилей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.