Омелян сомневается, что железнодорожные тарифы поднимут в этом году

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что он не уверен, будут ли повышены железнодорожные тарифы на грузоперевозки на 25% в 2017 году. Об этом он рассказал в кулуарах после заседания Кабмина, передает "Обозреватель".

"1 марта – это очень оптимистический сценарий. Скорее всего, не раньше апреля, если это решение вообще будет принято правительством", – сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках индексации тарифов.

При этом министр категорически отверг возможность индексации ж/д ставок зимой.

Напомним, в конце декабря тарифный комитет Мининфраструктуры согласовал 25%-ное повышение тарифов на ж/д грузоперевозки в 2017 году.

В январе 2017 года Министерство предложило повысить тарифы нажелезнодорожные грузоперевозки в пределах страны на 25% с февраля 2017 года.

Кроме того, Министерство инфраструктуры с критикой согласовало финансовый план Укрзализныци на 2017 год. По словам Омеляна, министерство ожидало на согласование более основательный и системный документ.

Мининфраструктуры "не увидело системной и убедительной позиции" по распределению 12 млрд грн капитальных инвестиций, направленных на развитие "Укрзализныци" в 2017 году.