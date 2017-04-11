Журналисты проверили, каково добираться людям с инвалидностью из "Борисполя" на "Евровидение"

Сегодня, 04:20

Аэропорт "Борисполь" первым произведет впечатление об Украине на гостей с инвалидностью


За месяц до "Евровидения" редакция "Сегодня" продолжает инспектировать способность столицы принять гостей с инвалидностью. Аэропорт "Борисполь" первым произведет впечатление об Украине на гостей с инвалидностью.

Амбулифтов в Борисполе два. В одном из них поместится половина паралимпийской сборной по футболу. Около терминала платформа опускает пассажира вниз. На территории – низкие пандусы и автоматические двери. Багаж найдет и подаст сотрудник аэропорта.

Туалеты для людей с инвалидностью – тоже не проблема: широкая дверь, поручни, раковина, под которую можно заехать и зеркало с наклоном, чтобы было удобно смотреть.

Территория самого выставочного центра в Киеве, в котором пройдет "Евровидение", доступна для людей с инвалидностью. Пандусы есть, порогов нет.

Благодаря меценатам людям с инвалидностью купили 150 билетов. По словам организаторов, изначально специальных мест предусматривалось меньше. Также ведутся переговоры об организации аудиосопроводительных комментариев концертов для людей с проблемами зрения.
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Источник:

"Сегодня"

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