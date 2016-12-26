Как сварить картофель для "Оливье" за 10 минут: лайфхак от Алексея Суханова

Приготовленная таким способом картошка получается цельной и совсем не разваривается

В "Кулинарной академии Алексея Суханова" на канале "Украина" поделились секретом, как быстро сварить картошку для новогодних салатов.

Наверняка всем знакома ситуация, когда заранее сваренных овощей для салата оказывается недостаточно. Из-за нехватки всего одной-двух картошек приходится снова ставить воду и ждать, пока овощи сварятся.

Но в "Кулинарной академии Алексея Суханова" нашли выход из этой ситуации. Больше не нужно ставить кастрюли с водой и ждать, пока она закипит. Невероятно, но секрет приготовления картофеля очень прост.

Чтобы сварить картошку всего за 10 минут, необходимо завернуть ее в пищевую пленку и поместить в микроволновку.

"Использовать нужно именно пищевую пленку, ведь она выдерживает высокие температуры. Всего за 10 минут вы получите полностью сваренный мягкий картофель, готовый к употреблению в пищу", – рассказал ведущий канала "Украина" Алексей Суханов.

Более того, приготовленная таким способом картошка получается цельной и совсем не разваривается, как это иногда случается в традиционном варианте приготовления. Именно такие овощи лучше всего подходят для любимого новогоднего салата "Оливье".

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