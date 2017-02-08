Пес сделал себе массаж с помощью сумки с бахромой

Собака ходила под сумкой так, чтобы бахрома проходилась ей вдоль всего тела, начиная с морды и заканчивая хвостом

Не только люди любят, когда им делают массаж. Животные тоже от него без ума. К массажисту водить их никто не будет, а вот почесать собаке спинку или брюшко может каждый.

Оказывается, что псы могут позаботиться о себе и сами – главное, чтобы рядом оказался необходимый предмет.

Пес заметил сумку хозяйки, которая висела на спинке стула в большой комнате и просто пришел в восторг от бахромы, которой был украшен аксессуар.

Сеанс массажа проходил следующим образом: собака ходила под сумкой так, чтобы бахрома проходилась ей вдоль всего тела, начиная с морды и заканчивая хвостом.

Видеоролик пришелся по душе пользователям Youtube и собрал уже около 900 тысяч просмотров.