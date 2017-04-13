Шокирующая статистика ВОЗ: два миллиарда человек в мире пьют воду с фекалиями

Сегодня, 16:41

В большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги

В 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений санитарии и гигиены. Фото: AFP
В 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений санитарии и гигиены. Фото: AFP

Почти два миллиарда человек в мире вынуждены пить воду, которая загрязнена фекалиями. Об этом сообщила Результаты поиска Всемирная организация здравоохранения.

Согласно ее данным, употребление загрязненной воды приводит к 500 тыс. смертей от диареи ежегодно, а также сильно повышает риск заболеть холерой, полиомиелитом, тифом, дизентерией, трахомой и заразиться паразитами, в том числе шистосомами и глистами.

Отмечается, что в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития, включающие в том числе обеспечение санитарии для всех и рациональное использование водных ресурсов. Но в результате оказалось, что на практике далеко не все страны делают шаги к достижению этой цели.

В среднем ежегодный бюджет, выделенный на воду, санитарию и гигиену, увеличился за последние три года на 4,9%. При этом в 80% стран все еще не хватает денег для проведения улучшений на национальном уровне. При этом в большинстве развивающихся стран инфраструктура еще не настолько совершенна, чтобы предоставлять населению безопасные и надежные услуги.

Как отмечают эксперты из ВОЗ, финансирование доступа к воде и санитарии благотворно скажется на здоровье людей и развитии, а также создаст новые рабочие места.
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Источник:

gazeta.ru

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