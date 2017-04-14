ТОП продуктов, которые помогут избавиться от отеков: советы диетолога

Сегодня, 14:16

Не отказывайтесь от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве

Обратите внимание на свой рацион. Фото: pixabay
Обратите внимание на свой рацион. Фото: pixabay

Чтобы выглядеть хорошо, важно заниматься собой – быть активным, следить за питанием и ухаживать за своей кожей и телом. Для тех, кого часто донимают отеки важно обратить внимание на свой рацион.

Ведь отеки — это избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма. Сайт "Домашний очаг" со ссылкой на диетолога, назвал ТОП продуктов, которые позволят вывести лишнюю жидкость.

1. Зелень: петрушка, укроп, лук

2. Белковые продукты: постное мясо и птица, молочные продукты небольшой жирности (2-5%), рыба и морепродукты, яйца

3. Продукты, богатые витамином С: шиповник (отвар шиповника), 1 цитрусовый фрукт в день, яблоко, болгарский перец, цветная капуста, белокочанная капуста, а зимой небольшая порция квашенной капусты или 1-2 небольших малосольных огурца

4. Продукты, богатые витамином D: морская рыба, сельдь, яичный желток, печень трески, конечно – рыбий жир, сыры твердых сортов. Помним о мере, 1-2 яйца в день, рыбы 160 грамм, сыра 50 грамм.

5. Травы. Можно в комплекс добавить природные помощники – сборы трав и ягод (шиповник, брусника, чай из березовых почек, календулы, ромашки)

6. Вода. Пить во время еды можно, а порой и нужно, если едим что-то сухое. Если организм требует воды, то нужно выпить стакан или два. В день человеку необходимо 40 мл воды на 1 кг веса.

7. Соль. Не отказывайтесь от поваренной соли полностью. Она должна присутствовать в небольшом количестве, так как недостаток натрия, как и калия, влечет за собой подталкивание организма удерживать эти микроэлементы из любой поступающей пищи и не отдавать их. Задержание натрия – задержание воды – отеки!
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