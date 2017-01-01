В Украине запустят Mobile ID: что это такое и почему личные данные украинцев под угрозой

Сервис Mobile ID открывает абоненту доступ к защищенным электронным документам, ставить цифровую подпись, а в перспективе также голосовать и делать покупки. Запустить его обещают уже в 2017 году. Но для того, чтобы он заработал нужны изменения в законодательстве. Также эксперты предупреждают, что существует угроза защищенности личных данных украинцев. Как будет работать новый сервис, узнавал "Сегодня.ua".

Что такое Mobile ID и как он работает?

Все данные о гражданине – электронная цифровая подпись, идентификационный код, паспортные данные и другая информация будут записываться на SIM-карту, что позволит подтверждать личность при получении услуг. В Украине сервис обещают запустить во второй половине 2017 года, сейчас он успешно работает в 28 странах Европы. По словам эксперта группы "Электронное управление" Реанимационного пакета реформ Олега Левченко, Mobile ID упростит доступ к административным сервисам и документам, уменьшит очереди в госучреждениях. А по мнению премьер-министра, он позволит уменьшить контакт граждан с чиновниками и, соответственно, снизить уровень коррупции.

"Идентификатор должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это ни касалось – банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга – земля, строительство, или что-то другое. У человека должна быть возможность в своем мобильном телефоне заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе – в борьбе со взяточничеством" — заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями мобильных операторов.

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Но пока у нас нет законодательной базы для внедрения электронной идентификации, а также отсутствуют условия для работы в рамках Mobile ID, сетуют мобильные операторы. В Украине как минимум необходимо унифицировать систему криптозащиты с международными стандартами, а также повысить уровень компьютерной и информационной грамотности населения во избежание мошенничества и взломов баз данных.

"Чтобы система работала эффективно, за основу нужно брать одну модель и развивать все проекты Mobile ID на его основе. На наш взгляд, возглавить процесс должно государство. Оно должно создать национальную программу внедрения Mobile ID, разработать план действий и привлечь к его выполнению операторов и провайдеров других услуг", – отмечает начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.

Чтобы получить доступ к MobileID, нужно будет заменить SIM-карту в оператора и авторизоваться, отмечают в "Киевстаре".

"Это – карточки нового поколения, с увеличенными функциональными возможностями. Такая SIM-карта будет носителем уникального ключа пользователя, необходимого для сверки данных при заказе административных услуг. Пока эти процессы – в стадии разработки", – поясняет директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке компании "Киевстар" Евгений Кражан.

Личные данные украинцев могут оказаться под угрозой

Если государство не будет гарантировать безопасность сохранности личных данных украинцев – они могут быть использованы не по назначению, считает Олег Левченко. Поскольку для работы сервиса придется объединять государственные базы данных и базы данных мобильных операторов, правительство должно позаботиться о том, чтобы система защиты была на высоком уровне и регулярно обновлялась.

"Для мобильных операторов не нужно много, чтобы контролировать сохранность личных данных, поскольку они и сейчас имеют систему защиты данных контрактных клиентов. Риски конечно есть – вся электронная система услуг государства имеет угрозы и человеческий фактор. Все зависит от уровня корпоративной культуры, безопасности, а также регулирования государством через ответственность за недобросовестное или нецелесообразное использование данных. Мы видим, на примере США как базы государства, корпораций иногда взламывают. Не бывает идеальных систем, каждая иногда дает сбой. Сейчас во всем мире цифровая безопасность на повестке дня", – говорит эксперт.

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Сервис Mobile ID должен развиваться во всей стране одновременно и включать одинаковые услуги по всей Украине, считает Левченко. Если проект начнет развиваться локально, то это может привести к тому, что личные данные окажутся в руках частных лиц или будут слабозащищены.

"Нужно, чтобы граждане понимали, что они передают свои данные и как они могут быть использованы. Если это делается локально, на уровне местных советов, где уровень защиты данных низкий – это рискованно", – добавляет Левченко.

В пример эксперт приводит сервис iGov, который не является государственным ресурсом, но позволяет через банковскую идентификацию удаленно пользоваться некоторыми государственными услугами по получению справок или регистрации, но не по всей Украине, а пока в отдельных городах.

"Кто владеет частными данными этого реестра, кто эти данные защищает, почему именно частная инициатива имеет право владеть банковскими данными граждан. Люди должны понимать, что данными рано или поздно ими воспользуются, они (данные, – прим. "Сегодня.ua") не могут просто так собираться. Вопрос кто воспользуется и как", – говорит он.

Львовский горсовет уже ведет переговоры по внедрению Mobile ID на сайте административных услуг мэрии с одним из мобильных операторов. По словам начальника управления информационных технологий Львовского горсовета Ивана Коржова, абонент будет подключен к сервису только если сам этого захочет. С помощью Mobile ID горожанин сможет входить в личный кабинет на сайте админуслуг мэрии, записываться на прием, принимать участие в форматировании общественного бюджета, а также создавать и голосовать за петиции, отмечает чиновник.

"Если человек готов на то, что в мобильного оператора будут его даны, тогда они там будут, если нет – значит нет. Система защиты мобильных операторов на достаточно высоком уровне, поскольку они и сейчас хранят данные всех контрактных абонентов", – считает Иван Коржов.

Для того чтобы Mobile ID заработал, нужно принять закон о доверительных услугах, хотя сервисы идентификации и сейчас формально не запрещены. Пока закон уже прошел первое чтение. С технической стороны нужно будет подготовить сайты государственных учреждений, которые собираются предоставлять онлайн-услуги.