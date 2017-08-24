Видеохит: на городской праздник зашел любопытный медведь

Дикий медведь оказался одним из посетителей религиозного праздника, прошедшего в городе Сан Себастьяно в провинции Абруццо в Италии.

К счастью для жителей и гостей города, в результате визита пробежавшего по узким улочкам косолапого гостя никто не пострадал.

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В разгар мероприятий на улицах города появилась медведица по кличке Амарена, проживающая в расположенном неподалеку национальном парке Абруццо, сообщает Local.

Животное вбежало в жилые кварталы, спустившись вниз с холма, промчалось по улицам, распугивая очевидцев, и вскоре покинуло город.