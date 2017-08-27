Художник создал фантастический бесконечный город: опубликовано видео
Автор ролика использовал несколько компьютерных программ
Художник по визуальным эффектам Юлиус Хорстхуис опубликовал ролик под названием "Рекуррентность", в котором показан бесконечный город-фрактал (фракталом называют объект, обладающий свойством самоподобия). Об этом пишет Лента со ссылкой на Gizmodo.
Видео опубликовано на портале Vimeo.
Как сообщается, для создания ролика Хорстхиус использовал несколько компьютерных программ. С помощью Mandelbulb3D был построен сам фрактал, а нейронная сеть на базе системы машинного обучения TensorFlow позволила наложить на него спутниковые фотографии городов.
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В результате получилась трехмерная модель города, здания которого при приближении превращаются в скопления более мелких домов, образующих кварталы и улицы.
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