Мужчина заснял воровку-карманницу за работой (видео)
Внимательный пассажир во время посадки в поезд заметил девушку, которая пыталась залезть в чужую сумочку
Воровка-карманница попала на видео, снятое внимательным пассажиром на вокзале в немецком городе Дуйсбург. Девушка пыталась залезть в сумочку женщины, маскируя свои действия широким пончо.
Разоблаченная воровка, а также ее телохранитель ничуть не смутились тому, что они попали в кадр, а напротив вступили в словесную перепалку с автором видео.
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