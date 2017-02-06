Мужчина заснял воровку-карманницу за работой (видео)

Внимательный пассажир во время посадки в поезд заметил девушку, которая пыталась залезть в чужую сумочку

Воровка-карманница попала на видео, снятое внимательным пассажиром на вокзале в немецком городе Дуйсбург. Девушка пыталась залезть в сумочку женщины, маскируя свои действия широким пончо.



Разоблаченная воровка, а также ее телохранитель ничуть не смутились тому, что они попали в кадр, а напротив вступили в словесную перепалку с автором видео.



