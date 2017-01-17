Невероятное видео: северное сияние из окна самолета (видео)
Фотограф запечатлел природное явление на высоте более 10 километров
Фотограф Арье Ниренберг снял северное сияние из окна самолета, следующего из Нью-Йорка в Рейкьявик на высоте более 10 километров, – пишет TJ. Ниренберг рассказал, что запечатлел природное явление с помощью камеры Nikon D810, установленной на штативе у окна самолета.
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