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Невероятное видео: северное сияние из окна самолета (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/51_main.1484612799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/51_tn.1484612799.jpg Невероятное Фотограф запечатлел природное явление на высоте более 10 километров

Невероятное видео: северное сияние из окна самолета (видео)

Сегодня, 02:01

Фотограф запечатлел природное явление на высоте более 10 километров


Фотограф Арье Ниренберг снял северное сияние из окна самолета, следующего из Нью-Йорка в Рейкьявик на высоте более 10 километров, – пишет TJ. Ниренберг рассказал, что запечатлел природное явление с помощью камеры Nikon D810, установленной на штативе у окна самолета.
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