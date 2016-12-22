Пивовары создали пиво со вкусом свиной головы, пончиков и карамели

Пивоварня Shmaltz из Нью-Йорка отличается необузданным энтузиазмом в придумывании новых рецептов пенного напитка. Например, недавно они выпустили Pastrami Pilsner — светлое пиво со вкусом… бастурмы, традиционного блюда нью-йоркской еврейской кухни. По словам пивоваров, самым большим препятствием было получить аромат в жидкой форме. Масло и жир совсем не являются привычными компонентами пива, поэтому пришлось поломать голову, – пишет "Популярная Механика".

Пивовар Ричи Сондерс говорит, что краеугольным камнем здесь является запах. Он взял сэндвич с бастурмой, которая представляет собой маринованную и копченую говядину, и разделил его на отдельные ингредиенты. Чтобы воссоздать вкус бастурмы в пиве, он добавил в него соль, перец, тмин, хрен, хлеб, копченый солод и карамель. В результате, как уверяют пивовары, по запаху и вкусу пенный напиток не отличить от сэндвича!

Пивоварня Rogue из штата Орегон экспериментировала в течение многих десятилетий, чтобы сегодня предлагать любителям пива напитки со вкусом шоколада, пончиков и даже пронзительно острого тайского соуса Шрирача. В некоторых случаях превращение пищи в пиво почти так же просто, как добавление этого ингредиента в заварной чайник — например, так происходит с острым соусом и даже бельгийским шоколадом.

А вот с пончиками дело обстоит уже сложнее. Для этого пивоварам пришлось разделять его вкус на отдельные компоненты и пробовать добавлять их в пиво. еще более экзотичным является чесночное пиво, но пивоварня Right Brain из штата Мичиган после долгих тренировок решила и эту задачу. А для гурманов предлагается пиво со вкусом… копченой свиной головы. На десерт предлагается пиво со вкусом яблочного, вишневого, черничного и орехового пирога.

Есть ли пища, которую нельзя превратить в пиво? Пивовары утверждают, что нет.