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Пивовары создали пиво со вкусом свиной головы, пончиков и карамели http://www.segodnya.ua/img/article/7818/33_main.1482369058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/33_tn.1482369058.jpg Невероятное Бастурма, спаржа, шарлотка — отныне пивовары могут сделать пиво с любым вкусом

Пивовары создали пиво со вкусом свиной головы, пончиков и карамели

Сегодня, 05:46

Бастурма, спаржа, шарлотка — отныне пивовары могут сделать пиво с любым вкусом

Любую пищу можно превратить в пиво. Фото: Katz&#039;s Delicatessen
Любую пищу можно превратить в пиво. Фото: Katz's Delicatessen

Пивоварня Shmaltz из Нью-Йорка отличается необузданным энтузиазмом в придумывании новых рецептов пенного напитка. Например, недавно они выпустили Pastrami Pilsner — светлое пиво со вкусом… бастурмы, традиционного блюда нью-йоркской еврейской кухни. По словам пивоваров, самым большим препятствием было получить аромат в жидкой форме. Масло и жир совсем не являются привычными компонентами пива, поэтому пришлось поломать голову, – пишет "Популярная Механика".

Пивовар Ричи Сондерс говорит, что краеугольным камнем здесь является запах. Он взял сэндвич с бастурмой, которая представляет собой маринованную и копченую говядину, и разделил его на отдельные ингредиенты. Чтобы воссоздать вкус бастурмы в пиве, он добавил в него соль, перец, тмин, хрен, хлеб, копченый солод и карамель. В результате, как уверяют пивовары, по запаху и вкусу пенный напиток не отличить от сэндвича!

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Пивоварня Rogue из штата Орегон экспериментировала в течение многих десятилетий, чтобы сегодня предлагать любителям пива напитки со вкусом шоколада, пончиков и даже пронзительно острого тайского соуса Шрирача. В некоторых случаях превращение пищи в пиво почти так же просто, как добавление этого ингредиента в заварной чайник — например, так происходит с острым соусом и даже бельгийским шоколадом.

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А вот с пончиками дело обстоит уже сложнее. Для этого пивоварам пришлось разделять его вкус на отдельные компоненты и пробовать добавлять их в пиво. еще более экзотичным является чесночное пиво, но пивоварня Right Brain из штата Мичиган после долгих тренировок решила и эту задачу. А для гурманов предлагается пиво со вкусом… копченой свиной головы. На десерт предлагается пиво со вкусом яблочного, вишневого, черничного и орехового пирога.

Есть ли пища, которую нельзя превратить в пиво? Пивовары утверждают, что нет.
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