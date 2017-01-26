Украинский фильм "Инфоголик": Павло Зибров, Монатик и верблюд (фото)

Уже второго марта в украинском прокате стартует лента "Инфоголик". Романтическая комедия, созданная по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией "Мамахохотала" и Multi Media Distribution, расскажет о современном молодом парне Максиме, который постоянно "залипает" в телефон и настолько зависим от информации, что не замечает ничего вокруг.

"Инфоголик" – украинская молодежная комедия, в главных ролях которой снялись участники шоу "Мамахохотала" Евгений Янович (Максим) и Олег Маслюк (лучший друг Макса Сеня). Производством занималась молодая команда, в частности, режиссерами фильма выступили Валентин Шпаков и Владислав Климчук, которые уже снимали для телеканала НЛО TV сериал "Как закалялся стайл" с Александром Ярмаком в главной роли.

Сайт Сегодня.ua решил пообщаться с Валентином и Владиславом, чтобы узнать, чего ждать зрителю от фильма "Инфоголик" и как это – производить кино в Украине:

- Расскажите, какое участие в проработке основной идеи – инфоголизма – принимали вы?

Валентин Шпаков: Самое непосредственное. Изначально у меня была идея сделать триптих – три истории о разных зависимостях. Хотелось и хочется сделать оригинальное кино, наподобие короткометражек "Париж, я люблю тебя". Я уже давно убедился, что новое – это давно забытое старое, и не стесняюсь этого.

Конечно, я не замахнулся на Гайдая, но подумал, почему бы не сделать историю а-ля Шурика, только нашего, современного. Я видел в этой роли Женю Яновича – такого парня, который влюбляет в себя с первого взгляда. Но когда мы все три истории, основанные на гаджетах, соцсетях, на понимании информационного общества, разобрали, то оказалось, что две из них не тянули даже на 30-минутки. Посоветовавшись с Ваней Букреевым, выбрали инфоголизм, ребята из студии "Мамахохотала" написали сценарий – и завертелось.

Зависимость от информации – это очень перспективная почва для размышлений.

Владислав Климчук: В формировании первоначальной идеи я не принимал участия, потому что не было определенности – ребята вначале генерировали идеи на три телемувика, а по итогу вышел полнометражный фильм. Но когда уже канал официально заявил, что мы снимаем прокатное кино, то как режиссер, конечно, вносил определенные корректировки в сценарий. Мне очень понравилась тема, и раззадорило то, что в жанре комедии ее еще никто не воплощал. Дальше уже плотно вместе со сценаристами прорабатывали многие аспекты. Например, ребята обижались, что я их "дрючил" по структуре. Но неструктурированное кино – это слабое кино, даже на уровне подсознательного восприятия художественного произведения. Поэтому я находил слабые места и просил сценаристов добавить некоторые повороты, с чем они здорово справились.

- Насколько инфоголизм актуален для вас лично?

Валентин: Невероятно! Мне вообще жалко современных людей. Я даже решил, что для следующего кино, которое мы будем снимать, надо внедрить жесткую систему штрафов, касающуюся именно телефонов и втыкания в них на площадке. Мы могли бы этот фильм в два раза быстрее снять. Шучу, конечно, но я конкретно про себя могу сказать – каждую свободную минуту бегал в свою "коморку" и смотрел, что там за четверть часа изменилось в этом мире. Понял, что это беда и после фильма купил себе телефон поменьше – он неудобный, я теперь реже на него смотрю.

Владислав: Первое, что я делаю утром – это беру телефон и обновляю ленту Facebook. Но я не инфоголик, ни в коем случае. Кстати, ты не в курсе, какой тут пароль от wi-fi? (смеется)

- Как подбиралась команда? Бытует мнение, что в Украине плохо с кадрами: операторами, гримерами…

Владислав: Вот тут не соглашусь – в Украине очень сильные стилисты, художники по костюмам, операторы. Украинские, польские и российские операторы-постановщики вообще считаются одними из самых крутых в мире. Жду, когда Любецки сделает каминг-аут и признается, что на самом деле украинец (смеется).

Мы с Валиком даже не задумывались, кого брать в команду, так как с большинством работали раньше. Тимофей Аврамчук, наш оператор-постановщик, очень талантливый и работоспособный. И художник по костюмам Ира Сажина – она с нами работает давно, и всегда на отлично решает вопросы в супер короткие сроки. Вообще, вся команда – это те люди, на которых ты рассчитываешь и веришь в потенциал каждого, ведь все молоды, а уже опытны. Хлопушка только у нас была новичком – Маруся Хандусь, профессиональная путешественница с кругосветкой за плечами, первый раз работала в кино. И справилась с должностью на ура – не нужно заканчивать Карпенка-Карого, чтобы работать хлопушкой (для начала) на съемочной площадке.

Валентин: У нас даже не команда, а семья, которая, как правильно сказал Клим, сформировалась давно. Оператора я нашел еще пацаном на Борщаге. Мы сошлись. Великий Молчун Тимофей Аврамчук нас с Владом вытерпел 30 съемочных дней – и сейчас с нами вообще не разговаривает (смеется). Для своих лет он невероятно талантливый. Я думаю, что у него большое будущее. Он не учился этому профильно, но с невероятной скоростью во всем разбирается, вникает.

У нас на съемочной площадке не было гафера – Тим сам все решал, планировал. И композитор у нас сумасшедший (в крутом смысле слова) – Александр Тищенко, который писал хиты Ярмака. Пацану 23 года, у него никакого спецобразования нет, но он берет запыленную клавиатуру, комп, который постоянно виснет из-за объема информации, и просто пишет невероятно крутую музыку. Вот такая команда у нас, где даже речи нет о каком-то заработке – те, кто не ради кино пришел, откалывались очень быстро.

- У "Инфоголика" официально два режиссера. Не было разногласий в работе? Не мешали друг другу?

Валентин: Конечно, мешали!

Владислав: Особенно ты (улыбается).

Валентин: Может быть, это неправильно звучит, но я люблю строить работу на легком конфликте, управляемом. Спор порождает сомнение, сомнение порождает поиски новых реализаций. Ведь каждый может ошибаться. А с Климом конфликт построить не сложно – он у нас амбициозный перфекционист и еще немного нарцисс – поэтому не может себе позволить пройти мимо даже минимальных каких-то ошибок (даже когда я комментарии в соцсетях пишу – всегда исправляет).

Владислав: Валик не в моей весовой и возрастной категории, у нас с ним чуть-чуть разные взгляды на игру актеров, разное восприятие кадра, да и непосредственно приобретенный опыт в жизни. Идти на компромиссы тяжело – это жесть, на самом деле. Когда два творческих человека со своим виденьем и своими творческими амбициями работают в паре, то, очевидно, что они спорят. Но в этом споре каждый учится и, если прислушивается к напарнику, это положительно влияет на результат. Мы дополняем друг друга: например, Валик видит какие-то актерские мелочи, о которых я даже не задумываюсь….

Валентин: Влад очень круто работает с людьми. Плюс, у него невероятное чувство стиля! Все, что вы в "Инфоголике" увидите стильного – это Клима заслуга. Я всегда доверяю его мнению, разве что у меня есть 100-процентная уверенность, что правильно так, как я считаю. У нас вообще нет компромиссов – кто побеждает, того и тапки. Аргументированно, конечно. Так что Влад у нас опекал стилистику и постановочную часть, а я отвечал за эмоциональную часть фильма и за актерскую игру. Ну, и выполнял функции продюсера.

Владислав: Валик думает, что не было компромиссов, ага (смеется). Мы троллим друг друга, но вместе делаем качественно.

- Какие основные сложности производства кино в Украине, с которыми вы сталкивались?

Владислав: Это всегда деньги. Нам повезло с телеканалом НЛО TV, который проспонсировал фильм. Но хотелось бы, чтобы в Украине глобально более открыто и со стремлением давали деньги на кино. Режиссерам и продюсерам приходится ходить и выгрызать каждую гривну зубами, чтобы по итогу вжиматься в бюджет. И веры не хватает. Воодушевления нет даже у простых людей, не имеющих отношения к кино. Если за границей ты говоришь: "Мы перекрыли эту улицу, так как снимается кино", и все восхищаются, то у нас в такой ситуации в лучшем случае просто матом покроют.

Валентин: Есть еще такой момент... В Америке ты арендуешь павильон – и горя не знаешь. Нам же нужно входить в дома, в квартиры, в ночные клубы. А когда заходит кубатура в 30 человек с техникой – всегда что-то ломается, царапается, портится. И хотя у нас очень грамотный линейный продюсер Гриша Шевченко, но финальную ответственность несу я. Это очень стрессирует. Так можно поломать что-то, заплатить штраф и окажется, что на сцену с верблюдом, которая у нас есть в фильме, денег может и не хватить…

- Расскажите, как вообще работать с животными в кино? У вас был такой опыт раньше?

Валентин: У меня не было, и тут мы, признаюсь, немного по-идиотски поступили. Известно, что снимать животное надо в его естественной среде обитания. Но нам хотелось, чтобы все по-настоящему… Мы привезли верблюдицу, затащили в павильон – конечно, это вогнало ее в стресс. Я предвидел, что будет еще хуже, если начнутся селфи/фото/видео, поэтому сразу попросил всех отложить "развлекаловку" на потом и не нервировать героиню. В итоге получилось круто и не так страшно, как казалось.

Владислав: А у меня когда-то были собаки жесткие, которые актрисе чуть ногу не откусили. Так что верблюдица для меня была просто идеалом. И она была очень красивой – прям Анджелина Джоли среди верблюдов. Плюс у меня еще такое отношение ко всему – я верю в то, что все получится, и не парюсь. Просто продумываю два варианта: как все снять последовательно в идеальных условиях и в том случае, если что-то пойдет не так. Но, правда, я не продюсер и не переживаю, что деньги улетят в трубу. Валику огромный респект, что за день нашел животное. Кстати, верблюд сделал меньше дублей, чем многие актеры (улыбается).

- Как в Украине обстоят дела с техникой? На что снимали?

Валентин: Благодаря крутой технике у нас получилась офигенная картинка. Оптика у нас, наверное, самая лучшая была. Нам повезло, что сложились старые связи с человеком, который занимается ренталом – Саша Дубровский нам очень помог. Часть техники взяли из ресурсов Idea Production. Довольны! Ничего ни разу не подвело.

Владислав: Снимали мы на RED Epic с ультрапраймовской оптикой. В основном, снимали на Ronin'е, телеге и со штатива. Использовали Moviebird-кран пару раз для сложных, динамичных и амплитудных съемок, трюков. Иногда использовали второй RED – чтобы снимать двухстволку. Конечно, это не пленка и анаморфная оптика, но комедия – не драма или боевик, это и не нужно вовсе.

- С техникой разобрались, а как работалось с актерским составом?

Валентин: Очень комфортно, у нас все себя вели чуть ли не идеально! Сергей Калантай – клевый и профессионал. С Леной Борозенец (играет девушку главного героя Машу) приятно и комфортно работать. Как-то ни с кем конфликтов не возникало. Большая часть актеров – это наши старые друзья, с которыми довелось поработать раньше, и сложились очень теплые отношения. Например, Георгий Поволоцкий, который приехал с удовольствием даже на маленькую роль.

Владислав: У нас все актеры были профессиональными, кроме Жени (Вени) Яновича и Олега Маслюка. Но Веня – человек с характером и харизмой, к тому же, на опыте КВНа, шоу "Мамахохотала" и съемок в двух сезонах сериала "Как закалялся стайл", и это помогло ему хорошо справиться с актерской задачей, оживить образ главного героя. А Олежка… Олежка – это любовь! Человек, который, как по мне, может сыграть кого угодно.

- Как появилась идея задействовать в съемках Павла Зиброва? И как работалось с ним?

Валентин: Я уже говорил, что не стесняюсь позаимствовать какой-то крутой ход. Так и с Зибровым было. Мой хороший друг Вася Вакуленко снял фильм "Газгольдер", и мне там очень понравился один момент, когда Иосиф Кобзон говорит Вите АК: "Витя, а что такое гидропон?". Это называется слом хода – когда человек из другого мировосприятия разговаривает на твоем языке. В этом есть юмор. Так и у нас Зибров появляется в необычной роли.

Владислав: А как работалось – женская часть нашей съемочной группы сказала бы, что щекотно из-за усов. Но если серьезно, то Павел Николаевич – это артист. Он знает себе цену, всегда ведет себя достойно, троллит парней иногда. Очень крутой дядька, и просто восхищает, как он умеет посмеяться над собой. С ним было весело и легко, Зибров гармонично вжился в предложенную роль. На дубляже смотрели с ним вместе финальный монтаж, посмеялись оба.

- Какие саундтреки будут у "Инфоголика"?

Валентин: Честно скажу – я фанат Монатика: он красавец, от души. У нас будет его трек "Кружит". Ребята из группы "Бумбокс" разрешили нам использовать песню "Люди", чему мы несказанно рады. Также будет песня группы NRavitsa Planet (они даже в эпизоде снялись) – потому что Ваня и его команда трудяги и молодцы. "Марина" Зиброва и песня Верки Сердючки также прозвучат. А на главный саундтрек сейчас специально пишется трек нашим Андреем Тофом из ТО "Стольный град" – очень достойная работа, к которой Саша Тищенко написал невероятно хитовый минус.

- "Инфоголик" – это фильм, который …

Владислав: "Инфоголик" – это фильм, который стоит посмотреть в перерывах между лентой фейсбука и "Событиями".

Валентин: Все, кто делают украинское кино, так или иначе испытывают украинского зрителя. Он хочет ходить и поддерживать собственное кино, но раз пришел, два – и часто это немного пытка. Поэтому я считаю, что "Инфоголик" – это фильм, который вернет веру в украинское кино.