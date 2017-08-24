Туристические жемчужины независимой Украины: за 26 лет страна расцвела яркими красками

КИЕВ: АРТ НА ПЕЙЗАЖНОЙ АЛЛЕЕ — "МАГНИТ" ДЛЯ ГОСТЕЙ

За 26 лет независимости украинская столица изменилась до неузнаваемости, но, пожалуй, самое уникальное место, которое появилось за это время в Киеве, — знаменитый сквер на Пейзажной аллее. В 2000-е, чтобы защитить историческое место от застройки, здесь создали удивительную детскую площадку, автором которой стал известный скульптор Константин Скритуцкий. На старой стене появилась огромная мозаика в виде 30-метрового кота, на территории — сказочные скульптуры, скамейки, горки, фонтан… Со временем необычных объектов становилось все больше. Теперь здесь можно встретить героев литературных произведений — Маленького Принца, Алису и Чеширского Кота. Есть на Пейзажке и взрослые арт-объекты: "Писающие мальчики" (официально — "Радуга") и 6-метровая скульптура "Дождь". А удивительных скамеек, как здесь, не встретишь больше нигде. Одна из них — с подушкой и пледом, другая — в виде крыши замка, третья — накрыта мозаичным ковриком… Не удивительно, что именно сюда в первую очередь приглашают иностранных гостей. Впрочем, гулять на родной Пейзажке любят и киевляне.

ХАРЬКОВ: "УКРАИНСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД"

Новым местом для развлечений можно смело назвать парк Горького в Харькове. В 2011-м советские карусели перекочевали в парки на окраину, старые постройки сровняли с землей и принялись за реконструкцию. Мало кто верил в успех затеи, но спустя полтора года парк получил не только вторую жизнь, но и неофициальное звание "украинского Диснейленда". Кроме многочисленных экстремальных покатушек и бесплатных развлечений, посетители любят посмотреть на город из кабины самого высокого в стране 55-метрового колеса обозрения.

ОДЕССА: ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВИЗИТКИ ЮГА

Южной Пальмире за годы независимости удалось не только сохранить, но и впервые за долгое время капитально отреставрировать "визитные карточки". Когда творение Фельнера и Гельмера в 1996-м окружили лесами и на 11 лет закрыли на ремонт, одесситы думали, что потеряли оперу навсегда. Но в 2007-м театр распахнул свои двери: с фасада на город вновь смотрела Мельпомена. В 2008-м новое лицо получил Приморский бульвар, а в этом году преобразились Потемкинская лестница и Стамбульский парк, ставший новой городской достопримечательностью.

БУКОВЕЛЬ: СОЗДАЛИ СВОЮ ШВЕЙЦАРИЮ НА ЗАПАДЕ

В начале 2000-х недалеко от гуцульского села Паляныця Ивано-Франковской области начал разрастаться горнолыжный курорт "Буковель". Все началось с обустройства лыжных трасс, подъемников и строительства деревянных коттеджей, напоминающих домики в альпийских деревушках. Со временем тут появились тропы для велосипедистов, спортплощадки, скалодром и самое большое искусственно созданное озеро в Украине. Сейчас это самый большой горнолыжный курорт страны, который облюбовали даже иностранцы.

РОВНО: ТОННЕЛЬ ЛЮБВИ И МАСКИРОВКА ПУТИ НА ЗАВОД

Одно из самых красивых романтических мест страны находится в пос. Клевань Ровенской области. Тоннель любви, по которому проложена железная дорога, называют природно-техническим чудом. Это место окутано легендами, но одна из самых реалистичных версий гласит о том, что ж/д путь был замаскирован в тени деревьев, ведь по нему поезда курсировали на военный завод. Сейчас же состав возит по тоннелю лесоматериалы, счесывая во время движения ветки сплетенных деревьев — так и получилась зеленая арка. Тоннель заинтересовал даже японцев, которые сняли там рекламный ролик.

БАТУРИН: "ГЕТМАНСКАЯ СТОЛИЦА" — ГЕКТАРЫ ИСТОРИИ

Национальный историко-культурный заповедник в Батурине "Гетманская столица" как туристический объект создали в 1993-м. Сегодня на 57 га расположено 39 объектов, каждый из которых является памятником истории, культуры, архитектуры, археологии. Со всей страны туристы едут посмотреть на дворцово-парковый ансамбль гетмана Кирилла Разумовского, церковь-усыпальницу, Дом генерального судьи Кочубея, возраст которых измеряется сотнями лет, а остаткам крепости в урочище "Цитадель" и вовсе больше 900 лет.

ЯРКАЯ СТРАНА: МУРАЛЫ С "ВОЛЕЙ", ПТИЦАМИ И ВЕЛИКИМИ УКРАИНЦАМИ

Украину захватила заморская традиция создания масштабных росписей на серых стенах домов. Только в Киеве насчитывается несколько десятков муралов, изображающих вышиванки, украинских писателей и ученых, птиц и животных. А мурал на столичной 26-этажке с абстракцией и закодированным словом "Воля" от итальянского художника стал одним из самых высоких в Европе. В Харькове художники создали мегаполотна с изображением Тараса Шевченко и Юрия Гагарина, а в Днепре проводят масштабные фесты по росписи фасадов.