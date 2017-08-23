За здоровьем – в солнечное Закарпатье!

Человек, живущий в условиях динамичной и суетной современности, нуждается в качественном отдыхе хотя бы несколько раз в год. Восстановить внутреннюю гармонию, здоровье нервной системы, порадовать себя и насладиться беспечным времяпрепровождением – естественная потребность каждого из нас.

И как бы ни пропагандировали вывески туристических агентств заграничные курорты, заполненные тысячами отдыхающих, сложно спорить с тем фактом, что укрытые густыми лесами горы, искрящиеся озера, первозданная природа, аутентичные традиции, уникальная кухня и возможность побыть наедине с близкими и самим собой – весомые аргументы для того, чтобы провести отпуск именно в таком месте. Если вы согласны, добро пожаловать на Закарпатье!

Солнечное Закарпатье: долины счастья

Закарпатская область – едва ли не самая красивая и загадочная часть западной Украины. Если вы уже решились на поездку в этот край, будьте готовы к бесконечности неожиданных открытий.

Первое, что безусловно определяет эту местность – уникальные ландшафты. Горы, покрытые хвойными и лиственными лесами, в туманной дымке в теплое время года или в снегу зимой, - ,картина, которую невозможно забыть. Быстрые горные реки завораживают. Притягивают взгляд и будят воображение многочисленные мосты – каменные, железные, подвестные. Озера, вокруг которых ходят легенды, дарят живительную силу каждому, кто искупается в них. И если вы до сих пор не чувствовали истинной благодати, не сомневайтесь, в этом краю она вас точно найдет.

Санатории Закарпатья поражают своим разнообразием. Тут каждый найдет жилище себе по вкусу. Уютные деревянные коттеджи с мангалами и спа-комплексами радушно встретят любителей тихого отдыха в семейном кругу, а монументальные постройки, часто напоминающие настоящие замки, пригласят в гости тех, кто предпочитает отдых категории "люкс".

Оздоровительные возможности Закарпатья

Наверное, самой популярной процедурой Закарпатской области является купание в термальных водах с богатым минеральным составом. Это помогает оздоровить и даже вылечить опорно-двигательную систему, набраться сил, взбодриться. Каждая терма обладает особой группой лечебных свойств, о которых вам расскажут врачи и сотрудники санатория или термального бассейна. Нельзя не упомянуть также смт. Косино, в котором расположен искупаться в кофейном, винном и даже пивном бассейне, а также посетить королевские сауны и насладиться полным расслаблением.

Кроме того, улучшению здоровья поспособствует целительная вода из источников в селе Шаян или Квасы, аналоги которой можно встретить лишь на далеких французских курортах. А опытные специалисты местных санаториев смогут проконсультировать и провести эффективное лечение.

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