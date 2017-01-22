Как помочь школьнику сделать правильный выбор: где можно познакомить ребенка с современными профессиями

В последнее время автоматизация шагнула так далеко, что принципы работы по некоторым профессиям полностью изменились. Но многие вакансии так и остаются незакрытыми из-за устаревшего понимания сути профессии. Она не привлекает соискателей, и специальность попадает в разряд непопулярных. И это при том, что невостребованных специалистов все больше и больше. Также не хватает механизмов знакомства молодежи с современными профессиями для понимания, что входит в обязанности работника. Уже третий год эту проблему старается решить совместный проект центра "Развитие корпоративной социальной ответственности" и компании "STEM: профессии будущего", который направлен на популяризацию инженерно-технических профессий, в частности технологий, инжиниринга и математики, среди учащихся.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕ СОВПАДАЮТ С РЕАЛИЯМИ ЖИЗНИ

Суть работы проекта — познакомить выпускников школ с тем, кто сегодня востребован на рынке труда. И наглядно, на примере украинских компаний, показать жизнь производств изнутри и рассказать, что входит в обязанности того или иного специалиста непосредственно на предприятии. В этом году в проекте принимают участие ученики 10-х классов из 20 школ Киева и области. А среди партнеров "профориентации" — такие компании, как Melexis, Syngenta, SAP, "ВОЛЯ", "Энергоатом". По мнению организаторов, такие "погружения" влияют на дальнейший выбор учениками учебных заведений и специальностей, и велика вероятность, что некоторые профессии, считающиеся непопулярными, обретут своих сторонников. "В этом проекте государственно-частного партнерства (бизнеса и школ) за 3 года приняли участие около 1500 учеников из 56 школ Киева, области и отдельных регионов, — рассказывают организаторы. — Школьники ходят на различные семинары от работодателей в течение нескольких месяцев, посещают производство и формируют определенное видение профессии. То есть они поступают в вузы, уже понимая реалии рынка труда".

Ученики посещают производство и определяются с профессией.

Работодатели приводят свои доводы. "Проблема в том, что у школьников сформировалось неправильное понимание того, что подразумевает сегодня та или иная профессия. Родители зачастую также не могут исправить ситуацию, — рассказала менеджер внутренних проектов в компании Syngenta Алена Федько. — Например, мы попросили школьников описать агронома. И выяснилось, что в глазах детей это пожилой мужчина с лопатой и граблями, который работает за очень маленькую зарплату. Соответственно, мало кто из ребят хотел бы стать агрономом. Приоритеты изменились, когда ученики узнали, что в настоящее время это современная профессия, в большинстве своем автоматизированная, интересная и с конкурентной оплатой труда".

МОЖНО УЗНАТЬ НОВОЕ

На лекциях многие компании ориентируют ребят на современные подходы и компетенции, которые обязательно понадобятся в будущем в любой профессии. "Например, адаптивное, вычислительное мышление, фильтрация контента и т. д.", — приводит пример руководитель направления маркетинговых коммуникаций в Microsoft Ukraine (прошлогодний участник проекта) Виктория Нечипорук. Другие работодатели — участники проекта также отметили, что стремятся донести до слушателей новейшие понятия, без которых работа не только в их компании, но и в других фирмах, практически невозможна.

А НУ-КА, ДЕВОЧКИ. Ответвление от основной деятельности проекта "STEM: профессии будущего", которое также связано с профориентацией — "Дівчата STEM for girls". Это мотивационные тренинги и специально разработанные встречи учениц школ с успешными женщинами, которые рассказывают, как им удалось добиться больших результатов в карьере. Такие мероприятия уже посетило около 750 учениц. "Мне было интересно узнать о путях успеха украинских женщин. Ведь у многих получалось все не сразу: они долго и упорно работали, чтобы выйти на данный уровень, — рассказывает десятиклассница одной из киевских школ Энеш. — Кое-что я взяла для себя на заметку: поняла, что нужно слушать интуицию, не бояться занять пустую нишу на рынке, не стесняться спрашивать то, что не знаешь, даже если это знают все. Также надо не сидеть на месте и не упускать возможности узнать новое на тренингах, семинарах и мастер-классах. К тому же, поскольку в проекте задействовано ограниченное количество человек, наша задача была еще и рассказать одноклассникам".

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. Чтобы стать участником проекта, все желающие школы и компании могут связаться с организаторами проекта (участие для школ бесплатное). "Конечно, первым делом мы обращаем внимание на мотивационное письмо, — уточняют организаторы. — Выбираем школы, которые понимают, зачем им такая профориентация. "Проект будет развиваться и распространяться в регионах Украины, чтобы больше детей получили возможность узнать о профессии будущего", — отметила Марина Сапрыкина, руководитель Центра "Развитие корпоративной и социальной ответственности".

КОМПАНИИ ГОТОВЫ РАЗВИВАТЬ И ЗАВЛЕКАТЬ КАДРЫ

В основном ставка делается на привитие интереса молодежи к науке, технологиям, инжинирингу и математике. "Ученики 10-х классов посещают практические занятия от компаний по развитию информационно-компьютерных и мобильных технологий, микроэлектроники, химии и биологии, — рассказали в "STEM: профессии будущего". — Встречи проходят как на базе школ, так и на нейтральной территории (в вузах, учебных центрах и т. д.). Но особенный интерес у школьников вызвали экскурсии на предприятия, в лаборатории и встречи со специалистами".

Проект изменил и жизнь компаний-партнеров. К примеру, генеральный директор в компании Melexis Анна Масликова признается, что участие украинского офиса в прошлом году вдохновило главный офис компании заниматься развитием на глобальном уровне: к проекту привлечены уже не четыре сотрудника, а практически половина. И участники уже отмечают определенные результаты: по словам Елизаветы Горбуновой, координатора проекта в Скандинавской гимназии, наибольший эффект она увидела среди тех, кто учится на 6—7. "Некоторые ученики уже решили, где хотят работать, и улучшили отметки по профильным предметам в очень короткое время", — говорит она.

В лабораториях. Школьники могут посмотреть на настоящую работу.