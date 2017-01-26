Украинцев в Польшу заманивают зарплатой и лучшими условиями (видео)

На треть по сравнению с прошлым годом возросло количество украинских заробитчан в Польше. Сейчас их там больше миллиона. Таковы последние данные от польского министерства семьи, труда и социальной политики.

В стране просто не хватает рук, и правительство щедро раздает приглашения соседям. Только в прошлом году разрешения на работу получили более 100 тысяч украинцев. Их привлекают высокой зарплатой и упрощенной визовой процедурой.

Раньше ездили преимущественно в одиночку, а в настоящее время – целыми семьями, говорит директор агентства по трудоустройству.

"Если вам кто-то предлагает какую-то работу в Польше, то она там есть. К украинцам сейчас изменилось отношение, и зарплату поднимают с 1 января. Минимальная плата – это 13 злотых в час", – говорит Александр Шевчук, директор агентства по трудоустройству в Польше.

Если знаете польский язык – большая зарплата гарантирована, говорит Евгений. Мужчина полгода работал в Польше монтажником оборудования на заводе.

Но будьте готовы и к ненормированному графику и ужасным условиям проживания.

"Жили в вагончиках, где нет элементарных условий для проживания. Ходили готовить к хозяевам по соседству", – рассказывает Евгений Романиця, работник.

Буквально на этой неделе правительство Польши сделало очередное громкое заявление – обещает улучшить условия труда и пребывания для украинцев. А еще – выдавать визы на более длинные сроки.

"Та ситуация, которая сложилась на рынке труда, свидетельствует о том, что в Польше не хватает рабочих рук", – отметила Эльжбета Рафальская, министр семьи, труда и социальной политики Польши.

Правда, украинские посредники по трудоустройству в Польше говорят: польские обещания улучшения – популизм.

"Процедура оформления визы на сегодняшний день достаточно проста... лучше для украинцев может быть только безвиз с доступом к рынку труда", – считает Анатолий Каралоп, представитель варшавского кадрового агентства.

Однако в случае безвиза Польша может вообще потерять украинских работников. Открытый доступ к европейскому рынку труда позволит выбирать – и государство, и зарплату. Украинские кадровые порталы уже пестрят предложениями из Германии, Австрии и Чехии.

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