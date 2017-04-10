"Двойник" Солнечной системы не пригоден для жизни – ученые

Сегодня, 03:00

Специалисты пришли к данному выводу,  проанализировав данные космического телескопа Kepler

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Астрономы из Обсерватории Конкоя (Венгрия) установили, что звездная система TRAPPIST-1, вероятно, непригодна для жизни из-за мощных выбросов плазмы родительской звезды. Об этом сообщает Science Alert.

Звездную систему TRAPPIST-1 называют "двойником" Солнечной системы. Вокруг родительской звезды были обнаружены семь экзопланет. Ученые предположили, что хотя бы на одной из них могут существовать условия для зарождения жизни. А всего к обитаемой зоне отнесли три планеты.

Проведенное венгерскими астрономами исследование показало: звездная система, скорее всего, непригодна для жизни. Ученые проанализировали данные космического телескопа Kepler. За 80 дней они зафиксировали на родительской звезде 42 вспышки мощного излучения. Из них пять обладали сразу несколькими пиками интенсивности.

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Установлено, что на звезде TRAPPIST-1 высокоэнергетические выбросы плазмы происходят примерно через каждые 28 часов. Они в сотни раз мощнее, чем солнечные бури, достигающие Земли. Ученые подсчитали, что экзопланете потребуется 30 тысяч лет для стабилизации атмосферы после такой вспышки.

Сила магнитного поля этих планет слишком мала для того, чтобы отражать столь мощные геомагнитные бури. Кроме того они расположены гораздо ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу.
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Источник:

Российская газета

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