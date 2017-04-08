Ученые создали ткани сердца из листьев шпината

Американские исследователи успешно использовали листья шпината, чтобы построить функционирующую ткань человеческого сердца с капиллярами, которые могут транспортировать кровь.

Этот материал, по своим свойствам напоминающий сердечную мышечную ткань, создали в Вустерском политехническом институте в США, пишет Science Alert.

"Растения и животные используют принципиально разные подходы к транспортировке жидкостей, химических веществ и макромолекул, но есть удивительные сходства в их сосудистых сетевых структурах", – отмечают авторы исследования.

Для получения ткани ученые удалили из шпината ряд веществ, оставив каркас с капиллярами из нейтральной целлюлозы. В результате обработки получившегося препарата стволовыми клетками была получена ткань, которая способна пропускать через себя небольшие объемы жидкости.

"Я проводил работы на человеческих сердцах раньше, и когда я посмотрел на листе шпината, его стебель напомнил мне аорту. Так что я подумал, давайте работать прямо с ним. Такой же механизм можно найти работает во многих других растениях", – говорит ведущий автор исследования Джошуа Джершлак.

Это открытие может помочь ученым сократить использование донорских органов в будущем.

Ранее сообщалось, что ученые создали первое в мире сердце на чипе.