Ученые создали ткани сердца из листьев шпината

8 Апреля 2017, 15:45

Открытие может помочь ученым сократить использование донорских органов в будущем


Американские исследователи успешно использовали листья шпината, чтобы построить функционирующую ткань человеческого сердца с капиллярами, которые могут транспортировать кровь.

Этот материал, по своим свойствам напоминающий сердечную мышечную ткань, создали в Вустерском политехническом институте в США, пишет Science Alert.

"Растения и животные используют принципиально разные подходы к транспортировке жидкостей, химических веществ и макромолекул, но есть удивительные сходства в их сосудистых сетевых структурах", – отмечают авторы исследования.

Для получения ткани ученые удалили из шпината ряд веществ, оставив каркас с капиллярами из нейтральной целлюлозы. В результате обработки получившегося препарата стволовыми клетками была получена ткань, которая способна пропускать через себя небольшие объемы жидкости.

"Я проводил работы на человеческих сердцах раньше, и когда я посмотрел на листе шпината, его стебель напомнил мне аорту. Так что я подумал, давайте работать прямо с ним. Такой же механизм можно найти работает во многих других растениях", – говорит ведущий автор исследования Джошуа Джершлак.

Это открытие может помочь ученым сократить использование донорских органов в будущем.

Ранее сообщалось, что ученые создали первое в мире сердце на чипе.
видео, ученые, кровь, открытие, листья, механизм, сердце, растения, ткань, исследования, шпинат, ткани

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые создали ткани сердца из листьев шпината". Другие Новости науки и технологий смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Новое время

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Ученые назвали простой способ продлить жизнь пожилым людям

3 Декабря 2016, 02:54

На основании анализа нескольких предыдущих исследований, ученым удалось смоделировать два варианта изменения здоровья у пожилых американцев

Здоровье

Ученые провели исследование. Фото: kapital-rus.ru

Ученые нашли новый способ диагностировать болезнь сердца

14 Февраля, 02:58

Немецкие медики установили, что у сердца есть определенные ферменты, которые могут указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы

Здоровье

Фото: nebolet.com

У людей начали появляться новые группы крови – ученые

8 Декабря 2016, 02:55

Японские специалисты предполагают, что появление новых групп крови вызвано взрывом на атомной электростанции Фукусима

Наука и Технологии

Для своего исследования ученые из Королевского технологического института в Швеции сделали МРТ сердца. Фото: pixabay

Ученые выяснили, как гидравлика способствует сердцебиению

7 Марта, 16:11

Они надеются, что их открытие поможет найти новые способы лечения заболеваний сердца

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования