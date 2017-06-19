Евробаскет: украинки разучивают свой вариант хаки, а венгерки на радостях пошли в кондитерскую

Вчера, 14:28

На чемпионате Европы по баскетболу выходной, но тренировку никто не отменял


Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

Фото Е. Павлова

На утреннюю тренировку в выходной день из нашей группы А пришла только Украина.

Тренер команды Владимир Холопов сказал, что они поговорили о том, что вчера в матче с Испанией было у нас хорошего, а не плохого. Ведь временами мы играли на уровне второй команды мира – после США.

Ассистент тренера Инна Кочубей и массажист команды в конце тренировки играли на пианино, а Белоцерковская, Мазниченко, Удоденко и Ольховик разучивали свой вариант новозеландской хаки – сказали: "Исполним после победы над Венгрией".

А Венгрия на радостях вместо тренировки пошла в кондитерскую напротив своего отеля. Ольховик сегодня 30 лет, но Анна сказала, что тренер запретил праздновать. Сначала сделала грустное лицо, а потом добавила: "Ну ничего, вот выиграем чемпионат – 30 лет обмоем, и медаль".
баскетбол, Евробаскет-2017, женская сборная Украины по баскетболу

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Автор:

Павлова Елена

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