Евробаскет: украинки разучивают свой вариант хаки, а венгерки на радостях пошли в кондитерскую
На чемпионате Европы по баскетболу выходной, но тренировку никто не отменял
Фото Е. Павлова
Фото Е. Павлова
Фото Е. Павлова
Фото Е. Павлова
На утреннюю тренировку в выходной день из нашей группы А пришла только Украина.
Тренер команды Владимир Холопов сказал, что они поговорили о том, что вчера в матче с Испанией было у нас хорошего, а не плохого. Ведь временами мы играли на уровне второй команды мира – после США.
Ассистент тренера Инна Кочубей и массажист команды в конце тренировки играли на пианино, а Белоцерковская, Мазниченко, Удоденко и Ольховик разучивали свой вариант новозеландской хаки – сказали: "Исполним после победы над Венгрией".
А Венгрия на радостях вместо тренировки пошла в кондитерскую напротив своего отеля. Ольховик сегодня 30 лет, но Анна сказала, что тренер запретил праздновать. Сначала сделала грустное лицо, а потом добавила: "Ну ничего, вот выиграем чемпионат – 30 лет обмоем, и медаль".
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