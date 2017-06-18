Игрок сборной Украины: "Хотим победить Венгрию, это поможет получить в 1/8-й более удобную команду"

Игрок женской сборной Украины по Катерина Дорогобузова рассказала о последнем сопернике по группе на Евробаскете-2017 Венгрии.

"Если бы у венгерок не появился игрок под №44 (Хатар – Авт.) – очень высокая девочка, у них в принципе такой низкорослый состав, и они компенсируют нехватку роста своей борьбой, давлением на игроков, на мяч. И им это удается. Они знают, как восполнить свои недостатки. Быстрая команда, у них очень хороший легионер – Вандерслот, которая им очень хорошо организовывает нападение.

Они дисциплинированные, так как у них требовательный тренер. У них все по полочкам разложено. И то, что они сыграли неудачно первую игру с Испанией, дало ошибочное мнение, что они, возможно, слабая команда. Но вчера они дали бой Чехии и выиграли. И это было ожидаемо, ведь слабых команд на Евробаскете нет.

В игре с нами венгерки не будут сдаваться, они будут бороться с первых же секунд, возможно, будут менять защиту, они часто становятся "зоной". Поэтому много чего от них можно ожидать. Но мы фокусируемся больше на свою игру, чтобы мы исполняли правильно свои действия. Мы хотим победить, ведь это поможет получить нам в 1/8-й более удобную команду. Была бы более удобна Словакия? Думаю, что да", – сказала Катерина.

Напомним, матч Украина – Венгрия состоится 19 июня. Начало матча – в 13:30.