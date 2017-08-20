Матч между сборными Украины и Латвии отменен

Товарищеский матч между сборными Украины и Латвии, который должен был состояться 22 августа в Киеве, отменен. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Латвийская сторона отказалась от спарринга из-за технических проблем и принесла свои извинения за ситуацию.

Сразу три игрока команды Айнарса Багатскиса сдали свои паспорта для получения рабочих виз в странах, которые не входят в Евросоюз. В свою очередь, тяжелый форвард "Сан-Антонио Сперс" Давис Бертанс и бигмен "Нью-Йорк Никс" Кристапс Порзингис не успели получить разрешение от НБА на участие в этом матче, поскольку он не был запланирован заранее. Кроме этого некоторые игроки Латвии травмировались в контрольном поединке против Литвы (87:77).

Таким образом, главный тренер сборной Латвии не смог насобирать даже десяти исполнителей на матч в Киеве.

Напомним, перед Евробаскетом-2017 сборная Украины потеряла своего капитана.