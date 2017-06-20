Сборная Украины в плей-офф Евробаскета-2017 сыграет с командой Словакии

Наши баскетболистки поборются за выход в четвертьфинал

Сборная Украины в квалификации к четвертьфиналу Евробаскета-2017 сыграет с третьей командой группы С – сборной Словакии.

Соперник украинок определялся в матче между Словакией и Италии. Итальянки подтвердили статус фаворита (68:61) и вышли на сборную Венгрии, а Словакия отправилась навстречу Украине.

Словакия впервые с 2009 года пробилась в топ-8 чемпионата Европы. Выйти из группы подопечные Мариана Свободы смогли благодаря победе над сборной Беларуси (68:59).

Матч Украина – Словакия в квалификации к 1/4 финала Евробаскета-2017 состоится во вторник, 20 июня. Победитель этого поединка 22 июня сыграет с сильнейшей командой группы С – сборной Францией. Проигравший отправится в утешительный турнир за 5-8 места.

Помимо Украины и Словакии за путевки в 1/4 финала континентального турнира во вторник поборются еще три пары: Греция – Латвия, Италия – Венгрия и Россия – Сербия.

Испания, Бельгия, Турция и Франция в статусе победителей группового этапа досрочно отправились в четвертьфинал и получили два дополнительных дня отдыха.