Таисия Удоденко: "Секрет моей стабильности в обеих встречах? Может быть с новыми силами после декрета"

Кого хотелось хвалить и после второго матча с Испанией (54:76), так это Таисию Удоденко – 21 очко, 6 подборов, 5 перехватов и это после дабл-дабла в игре с Чехией накануне (59:47), дифирамбы который пели и местные комментаторы. Она же два дня кряду выходила и общаться с журналистами.

"А вам что не нравится, что я хожу, – с хитрой улыбкой ответила мне на это Таисия. – Все расстроились и ушли, а я за всех отдуваюсь потом. Секрет моей стабильности в обеих встречах? Не знаю. Может быть с новыми силами после декрета. Организм обновился, больше играть хочется. Это, по-моему, вторая моя Европа и мне уже много лет, я старею (смеется, а Тае – 28 лет – Авт.) и как бы очень хотелось пройти здесь дальше и дальше, а не спуститься вниз и начинать опять играть квалификацию, чтобы пробиться на Европу. Просто у меня есть желание. Я не знаю, почему оно не у всех так проявляется, но будем надеяться, что оно скоро выплеснется и у остальных девчонок.

Причина поражения от Испании? Если бы два наших основных игрока набрали еще хотя бы по 8-10 очков, это была бы уже колоссальная помощь. Кого я имею в виду? Алину Ягупову и Олесю Малашенко. Потому что нам их не хватает. Мы требуем их помощи, тем более мы знаем, как они могут играть, и мы верим в то, что это будет, и они покажут себя. Я не знаю, может быть, волнение сказывается, может что-то еще. У Леси я знаю со спиной проблемы, может она бегает через боль. Это такие нюансы, но я не знаю, как там на самом деле. Но было бы еще по 10 очочков, и как раз эти 20. Может быть и счет был бы другим. Вообще нам нужна поддержка всех! Просто невозможно так тянуть всю игру. Мы не сможем забить – Алина 50 очков и я – 31. Вы видели, что у нас в третьей четверти идет провал, потому что накапливается усталость. И не может два человека все время катить и забивать и плюс отыгрывать в защите. Это невозможно! Нужна поддержка всех – и игроков, которые выходят с лавочки, и доктора, и массажиста – всех. И я верю, что все будет хорошо! Придется сыграть на одну игру больше, но может быть с этим проигрышем мы станет сильнее и сделаем какие-то выводы. Сплотимся, как команда и пойдем дальше".

После игры с хозяйками Удоденко общалась с чешками, и я поинтересовалась, не успокаивала ли она их после поражения. Тая рассмеялась и ответила: "Нет, просто я играла с этими девочками в одной команде. Игроки сборной Чехии плакали? Да? Я не видела. Мы радовались, поэтому я не видела. Конечно, было приятно выиграть у хозяев площадки, и мы на них настраивались. Может быть еще в мачте с Испанией сыграло то, что мы в пятницу выложились. Практически на 100% и морально, и физически. Конечно, ты не можешь две игры подряд пахать, а в таких матчах надо аж асфальт грызть. Тоже усталость дает о себе знать. Просто нам в самом начале попались две самые сильные команды. Если б нам размяться хотя бы на Венгрии (смеется). Но тут тоже палка о двух концах – может быть на Венгрии размялись, а потом устали к третьей игре.

Как мне организация? Конечно отель у нас не Гранд (он так называется – Авт). Проблемы начались с того, что у нас не было интернета, потом еду нам не там готовят, а привозят откуда-то из другого места. И по расписанию, предположим, у нас обед в 12, а нам еду доставляют в 12.30. И уже меньше времени отдохнуть. Но уже все потихоньку наладилось, и в субботу все привезли вовремя, и интернет привезли", рассказала Таисия.