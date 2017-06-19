Украина получила неожиданную поддержку на Евробаскете-2017

Разобрав на запчасти в стартовом матче Евробаскета хозяек турнира чешек 59:47, а временами разница переваливала и за 20 очков, сборная Украины тут же стала… любимицей местных школьников.

В будний день, да еще днем, когда болельщиков на трибунах в Градце Кралове ожидалось мало, оргкомитет выдал бесплатные билеты школам, и каково же было мое удивление, когда из автобусов выходили дети с украинскими флагами и сине-желтыми лентами.

Один из классных руководителей подтвердила, что это не украинские дети, а местные школьники, которым предложили выбрать сборную, за которую они будут болеть. И большая часть решила, что в заключительном матче группы А с Венгрией будет поддерживать Украину!

"Мы – украинские фаны, – заявила она с улыбкой. – Нет мы никак не влияли на их решение. Они все придумали сами".

Из игроков, естественно, отмечали самых результативных в нашем составе – №14 (Ягупова) и 19 (Удоденко).

В зал команда Владимира Холопова заходила под крики "Украина!". Правда, с небольшим акцентом. Так же шумно встречали дети наших девушек и во время представления. А когда украинки выиграли вбрасывание и начали атаку, то с трибун полетело что-то наподобие конфетти.