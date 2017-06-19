Биатлонистка Кайса Макаряйнен приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию
Спортсменка заняла 380-е место и осталась довольная своим выступлением
Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен поделилась впечатлениями от участия в соревнованиях по спортивному ориентированию, которые прошли в Йоэнсуу.
"Вероятно, самый лучший день лета. Спасибо за нашу прекрасную команду и за потрясающий опыт. Всем рекомендую!" – написала Кайса в соцсетях.
Макаряйнен заняла 380-е место. А в соревнованиях приняли участие более 16 тысяч спортсменов.
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