Биатлонистка Кайса Макаряйнен приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Сегодня, 10:58

Спортсменка заняла 380-е место и осталась довольная своим выступлением

Кайса перед соревнованиями. Фото Instagram
Кайса перед соревнованиями. Фото Instagram

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен поделилась впечатлениями от участия в соревнованиях по спортивному ориентированию, которые прошли в Йоэнсуу.

"Вероятно, самый лучший день лета. Спасибо за нашу прекрасную команду и за потрясающий опыт. Всем рекомендую!" – написала Кайса в соцсетях.

Макаряйнен заняла 380-е место. А в соревнованиях приняли участие более 16 тысяч спортсменов.
биатлонистка, спортивное ориентирование, Кайса Макаряйнен

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