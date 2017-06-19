Биатлонистка Кайса Макаряйнен приняла участие в соревнованиях по спортивному ориентированию

Финская биатлонистка Кайса Макаряйнен поделилась впечатлениями от участия в соревнованиях по спортивному ориентированию, которые прошли в Йоэнсуу.

"Вероятно, самый лучший день лета. Спасибо за нашу прекрасную команду и за потрясающий опыт. Всем рекомендую!" – написала Кайса в соцсетях.

Макаряйнен заняла 380-е место. А в соревнованиях приняли участие более 16 тысяч спортсменов.