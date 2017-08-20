Александр Гвоздик бросил вызов чемпиону мира Андре Уорду

Непобедимый украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) нокаутировал американца Крейга Бейкера и после боя бросил вызов чемпиону мира по версиям WBA, WBО и IBF Андре Уорду (32-0, 12 КО), который комментировал бой украинца для ESPN.

"Я хочу выйти в ринг с Андре Уордом. Думаю, что я готов. Моя цель – стать чемпионом мира. Единственный вариант, чтобы стать чемпионом – это побить чемпиона, а Уорд держит у себя наибольшее количество поясов. Он очень сильный боксер, один из самых лучших в моем дивизионе. Я хочу драться с лучшими и я считаю Уорда лучшим боксером вне зависимости от весовой категории. Поэтому и хочу драться против Уорда".

Отметим, что четвертым поясом в полутяжелом весе обладает канадец Адонис Стивенсон (29-1, 24 КО).

Напомним, что Гвоздик сегодня победил Бейкера техническим нокаутом в шестом раунде.