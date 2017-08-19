Александр Гвоздик и Крейг Бейкер взвесились перед боем

Вчера, 12:13

Оба боксера вложились в полутяжелый вес


В Линкольне (США) состоялась традиционная процедура взвешивания перед поединком украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика (13-0, 11 КО) и американца Крейга Бейкера (17-1, 13 КО).

На весах американец показал вес в 79,2 кг, а Гвоздик – 79,1 кг. Таким образом, боксеры вложились в полутяжелый вес (до 79,3 кг).

Бой Гвоздик – Бейкер состоится воскресеным утром по киевскому времени, в андеркате главного боя вечера бокса между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго за звание абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе.

Напомним, вчера мы писали, что украинский боксер-гигант выиграл третий бой на профи-ринге.
бокс, боксер, Александр Гвоздик

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XSport

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