Боксер Тим Хаг умер после нокаута

Трагедией завершился боксерский поединок бывшего бойца смешанных единоборств Тима Хага.

В Эдмонтоне Хаг встречался с Адамом Брейдвудом. Бой проходил при преимуществе Брейдвуда, он два раза посылал Тима в нокдаун. Потом был нокаут.

После боя в раздевалке Тим Хаг потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер.

Тим Хаг в смешанных единоборствах провел 34 поединка – 21 победа и 13 поражений, из них восемь нокаутом.

После этого Хаг перешел в бокс. До последней встречи провел три боя – победа и два поражения.

R.I.P. Tim Hague. Ref should have stopped it or his corner should have thrown in a towel. #boxing #TeamMMA4Life pic.twitter.com/mlfQna5vjz