Боксер Тим Хаг умер после нокаута

Сегодня, 08:51

После боя спортсмен был доставлен в больницу в состоянии комы

Тим Хаг после нокаута. Фото Twitter
Тим Хаг после нокаута. Фото Twitter

Трагедией завершился боксерский поединок бывшего бойца смешанных единоборств Тима Хага.

В Эдмонтоне Хаг встречался с Адамом Брейдвудом. Бой проходил при преимуществе Брейдвуда, он два раза посылал Тима в нокдаун. Потом был нокаут.

После боя в раздевалке Тим Хаг потерял сознание и был доставлен в больницу в состоянии комы. Через два часа медики объявили, что мозг Хага умер.

Тим Хаг в смешанных единоборствах провел 34 поединка – 21 победа и 13 поражений, из них восемь нокаутом.

После этого Хаг перешел в бокс. До последней встречи провел три боя – победа и два поражения.
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Источник:

boxing-mma.com

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