Бой Мейвезер – Макгрегор не собрал полный зал в Лас-Вегасе

14 623 зрителя присутствовали на "бое века", хотя арена вмещает около 20 тысяч

Бой американского боксера Флойда Мейвезера со звездой MMA ирландцем Конором Макгрегором не собрал полную арену в Лас-Вегасе – поединок посетили 14623 зрителя.

Мейвезер в субботу в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena (которая, как правило, во время боксерских поединков вмещает 20 тысяч человек) нокаутом победил Макгрегора в десятом раунде.

"Окончательная цифра количества зрителей на поединке Мэйуэзера с Макгрегором – 14623. Аншлага не было", – сообщил в Twitter журналист CBS Sports Брайн Кэмпбелл.

Ранее сообщалось, что билеты на бой, которые были выполнены в эффектном стиле как раритетная коллекционная карточка – на них переливаются изображения Мейвезепра и Макгрегора, в том числе в виде дуэли взглядов, – стоили от 2 до 80 тысяч долларов.

Официальный гонорар Мейвезера (без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов, мерчендайзинга и спонсорских выплат) за бой составит 100 миллионов долларов, Макгрегора — 30 миллионов.

Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.