"Бой на миллиард долларов": яркие кадры поединка Мейвезер – Макгрегор
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора техническим нокаутом в десятом раунде
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Флойд Мейвезер победил Конора Макгрегора. Фото AFP
Американский боксер Флойд Мейвезер в Ла-Вегасе победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора и побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Это лучший результат в истории бокса.
В первой половине боя Макгрегор был активней, он наносил больше ударов, попадал и был агрессором в ринге. Однако с шестого раунда Мейвезер прибавил, а Конор устал. В девятом раунде Макгрегор едва устоял на ногах, а в десятом рефери остановил избиение.
Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.
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