"Бой на миллиард долларов": яркие кадры поединка Мейвезер – Макгрегор

Американский боксер Флойд Мейвезер в Ла-Вегасе победил ирландского бойца UFC Конора Макгрегора и побил рекорд Рокки Марчиано, одержав 50-ю победу в 50 боях на профессиональном ринге. Это лучший результат в истории бокса.

В первой половине боя Макгрегор был активней, он наносил больше ударов, попадал и был агрессором в ринге. Однако с шестого раунда Мейвезер прибавил, а Конор устал. В девятом раунде Макгрегор едва устоял на ногах, а в десятом рефери остановил избиение.

Интересно, что большинство читателей нашего сайта болели за Конора Макгрегора. В опросе "За кого вы будете болеть" ирландец набрал 56% голосов, американец – 44%.