Чемпион UFC попался на употреблении допинга в первом же бою после дисквалификации

Сегодня, 13:05

Джон Джонс может стать первым бойцом, который будет трижды лишен чемпионского титула

Джон Джонс. Фото Wikipedia
Джон Джонс. Фото Wikipedia

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс провалил допинг-тест накануне боя с Даниэлем Кормье на турнире UFC 214.

Об этом сообщает официальный сайт компании. Президент UFC Дана Уайт сообщил ESPN, что пока не принято решение о лишении Джонса пояса чемпиона, однако источники TMZ сообщают, что пояса Джонс будет лишен, а Кормье вновь станет чемпионом.

Напомним, тот бой завершился победой Джонса Нокаутом, а Кормье после оглашения результата боя расплакался.

Источники TMZ сообщают, что в пробе Джонса обнаружен стероид туринабол, за обнаружение которого грозит двухлетняя дисквалификация впервые нарушившим правила. Для рецидивистов предусмотрено увеличение срока дисквалификации.

Джонс только отбыл годичную дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов. Тогда бойца во второй раз лишили титула – впервые он потерял чемпионский пояс, став виновником ДТП с беременной девушкой.

Американец, лидирующий в рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории, может стать первым бойцом, который будет трижды лишен чемпионского титула.
допинг, UFC, Джон Джонс

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AllBoxing

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